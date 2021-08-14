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Эктор Хименес-Браво рассказал, почему решил резко сменить образ жизни: "Могла прийти скорая смерть"

Эктор Хименес-Браво рассказал, почему решил резко сменить образ жизни: "Могла прийти скорая смерть"
Обновлено 10:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар с мировым именем Эктор Хименес-Браво, который ранее рассказал, с какими сложностями он столкнулся, когда начинал работать в Украине, поделился со своими подписчиками личной историей. 

На своей странице в Инстаграме кулинар признался, что из-за лишнего веса у него были проблемы со здоровьем и он мог даже умереть. Он отметил, что именно спорт стал его спасением от ожирения и возможной смерти. 

"Мой способ жизни - постоянно стоять на кухне или лежать, нет другой активности, и мог случиться инсульт. Вывод — спорт, или от инсульта и ожирения может прийти скорая смерть" - написал Эктор.

К публикации Хименес-Браво прикрепил сравнительное фото, на котором показал, каким был до похудения, и каким является сейчас.

 
 
 
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Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Ранее, "Телеграф" писал, что Эктор Хименес Браво внезапно начал вести свою страничку в Instagram на русском языке, что совсем не понравилось его подписчикам. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 124

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Повар, Мастер-шеф, Эктор Хименес Браво.
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