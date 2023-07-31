Оля Фреймут впервые с начала полномасштабного вторжения вернулась в Киев (фото)

Приезд экс-ведущей "Ревизора" в столицу уже вызвал первую реакцию в сети

Вслед за неожиданным возвращением в Киев певицы Веры Брежневой, в украинскую столицу приехала телеведущая Оля Фреймут. Ее приезд уже вызвал первую реакцию в сети.

О своем возвращении Фреймут известила в соцсети Инстаграм, опубликовав в сторис фото таблички с надписью "КИЇВ", расположенной при въезде в столицу недалеко от аэропорта "Київ" им. И. Сикорского (Жуляны).

Снимок бывшая ведущая программы "Ревизор" никак не подписала. Этот "молчаливый" пост уже получил первую реакцию в сети. Так, в Телеграм-канале Harley Quinn написали, что теперь украинцы с нетерпением ждут "совместных ревизий косметологических клиник с Николаем Тищенко, и коллаборацию на часы нытья и страданий с Машей Ефросининой".

Стоит добавить, что Оля Фреймут еще до полномасштабного вторжения россии в Украину выехала с мужем и детьми в Великобританию. Спустя полтора года телеведущая вернулась на родину, сначала приехав во Львов, чтобы провести благотворительные лекции в поддержку местных социальных проектов.

Ранее "Телеграф" писал, что Оля Фреймут 25 февраля отпраздновала свой день рождения в Лондоне. Тогда ведущая поделилась с фанатами грустным фото без макияжа и рассказала, что ей очень не хватает Украины и родителей.