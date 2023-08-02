Сердючка спела "Раша, гудбай" перед Пугачевой и Макаревичем: многозначительная реакция россиян (видео)

Звезды, выступившие против войны в Украине, побывали на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

В Юрмале завершился музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле, который певица посвятила воюющей Украине и ее мирным жителям. Гостями шоу были не только украинские исполнители, но и близкие друзья Вайкуле — Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным, а также Андрей Макаревич с женой Эйнат Кляйн.

Выступившая с "мамой" Верка Сердючка исполнила для зрителей свой обновленный хит Russia Good Bye, который так бесит российских пропагандистов и тех самых "простых россиян". Теперь появилась реакция российских артистов, которые с первого дня полномасштабного вторжения поддержали нашу страну в ее борьбе с рф.

В то время, когда Сердючка буквально "зажигала" на сцене со словами прощания в сторону страны-агрессорши, Пугачева, Галкин и Макаревич в ответ только улыбались и, судя по выражению их лиц, никак негативно не отреагировали на слова о россии.

Видео момента выложила на своей странице в Инстаграме Эйнат Кляйн, которая, стоит напомнить, родилась в Киеве, а сейчас работает журналисткой и живет с Андреем Макаревичем и их общим маленьким сыном в Израиле.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2022 года израильская журналистка Эйнат Кляйн посвятила Украине пост в соцсетях и подписала его на украинском языке, опубликовав фото своего сына от российского певца Андрея Макаревича в цветах украинского флага.