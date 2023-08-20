Ни намека на старение: папарацци застали 42-летнюю Джессику Альбу в стильном кэжуал-образе (фото)

Нарядом актриса подчеркнула стройную талию

Популярная американская актриса, звезда "Темного ангела" и "Фантастической четверки" Джессика Альба прогуливалась по Лос-Анджелесу, где ее застали папарацци 19 августа 2023 года. Одна из самых красивых и сексуальных актрис современности остается в подтянутой форме уже много лет.

Как пишет Daily Mail, 42-летнюю Джессику Альбу заметили на улице с ее старшей 15-летней дочерью Онор Уоррен. Вероятно, у девушек был шопинг, так как они посетили несколько дорогих магазинов.

Для прогулки актриса выбрала комфортный, но стильный образ. На Джессике Альбе белый укороченный топ в рубчик, белая рубашка базового кроя, светлые джинсы, а также ремень и сандалии в бежевых тонах. Дополняют наряд украшения, солнцезащитные очки и небольшая сумка карамельного оттенка. Рубашку звезда оставила расстегнутой, продемонстрировав свою стройную талию.

Актриса не стареет. Фото: Getty Images

Джессике Альбе 42 года. Фото: Getty Images

Стильный и удобный образ. Фото: Getty Images

Джессика Альба – успешная актриса, предприниматель и мама. С 2008 года в браке с Кэшем Уорреном. Пара воспитывает две дочки и сына. Семейными снимками знаменитость нередко делится в социальных сетях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в объектив папарацци попала звезда фильма "Спасатели Малибу" Александра Даддарио. Актриса прогуливалась в почти что домашнем образе и без макияжа.