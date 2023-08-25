Из ультрамини в ярко-желтый сарафан: зажигалка Тейлор Свифт меняла наряды на концерте, как перчатки (фото)

Певица не уставала радовать поклонников новыми образами во время выступления

Популярная американская кантри-исполнительница Тейлор Свифт, новый роман которой обсуждали в сети, дала концерт в Мексике. Наряды на сцене звезда меняла, как перчатки.

Как сообщает "Телеграф", 33-летняя певица Тейлор Свифт выступила в Мехико в рамках своего тура Taylor Swift | The Eras Tour. Концерт обладательницы "Грэмми" с аншлагом прошел в Foro Sol 24 августа 2023 года.

Блестящие во всех смыслах образы – традиционная особенность стиля авторки хитов Shake it Off и Anti-Hero. Мерцающий боди подчеркнул стройную фигуры звезды. А изюминкой вечера стал образ с миниплатье с золотистой бахромой, который Свифт дополнила сапогами в тон. К слову, даже розовая гитара продуманно вплелась в образы.

Гитара - акцент образа. Фото: Getty Images

Смелые наряды певицы. Фото: Getty Images

Потрясающий концертный образ. Фото: Getty Images

Зажигалка Тейлор Свифт. Фото: Getty Images

Довольно пикантным получился лук с черным комбинезоном, обнажающий одну ногу. Декор из камней ослепительно переливался в свете софитов.

Эффектный наряд. Фото: Getty Images

Завершает "парад нарядов" сарафан теплого желтого оттенка. Длина макси создает эффектный контраст на фоне предыдущих образов, а Тейлор Свифт предстает перед фанами более женственной.

Более лирический образ. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что концерт Тейлор Свифт состоялся в Калифорнии. Стадионе SoFi в Инглвуде был полностью заполнен.