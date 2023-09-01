В Грузии фанатке не дали развернуть украинский флаг на концерте Imagine Dragons (фото, видео)

Грузинка хотела поддержать жителей Украины, но ей запретили

Американская рок-группа Imagine Dragons известна своей искренней поддержкой украинцев, даже выпустив клип о войне в Украине, в котором показаны руины домов, пострадавшие от военной агрессии россии. Однако на днях в грузинском Тбилиси произошел очень неприятный момент для поклонницы музыкантов.

Как сообщает телеканал Mtavari, во время выступления группы одна из поклонниц-грузинок собиралась поддержать народ Украины, подняв сине-желтый флаг. Но служба безопасности концертного зала на стадионе, где и выступали Imagine Dragons, запретила это делать. Когда женщина не повиновалась, охранники забрали украинский флаг у нее из рук.

Момент инцидента попал на видео, которое и снимала женщина. "Я поднимаю флаг, как и на каждом концерте, ничего нового не сделала, закон тоже не нарушала. Когда он (охранник — ред.) пришел и попросил меня забрать флаг, я ему сказала, что не нарушаю закон. За одним представителем последовал другой, третий, четвертый, пятый, не знаю сколько человек пришло. Наконец пришел еще один и вообще забрал флаг. Сказал, что нельзя расправлять флаги не только Украины, но и Грузии. Мне очень стыдно за это", — говорит Кристина Джахуа.

У фанатки Imagine Dragons на концерте в Тбилиси отобрали флаг Украины

У грузинки, которой хотелось поддержать украинцев, забрали сине-желтый флаг

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе во время концерта в Батуми в Грузии американскую рок-группу The Killers освистали после приглашения на сцену россиянина. Часть слушателей сразу же покинули зал.