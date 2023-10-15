Фольклористка мощно спела трек "Фортеця Бахмут" на кросс-батлах "Голоса країни" (видео)

Участница завоевала выступлением место в финале проекта

В воскресенье 15 октября 2023 года на этапе кросс-батлов в шоу "Голос країни" выступила участница команды продюсера Ивана Клименко Стася. Исполнительница мощно спела хит, посвященный городу Бахмут, пострадавшему от российских оккупантов во время полномасштабной войны.

Как сообщает "Телеграф", Анастасия Чабан исполнила песню группы "Антитіла" "Фортеця Бахмут". Зрители отдали участнице большое количество голосов, благодаря чему исполнительница продолжает борьбу за победу в 13 сезоне "Голоса країни".

Так, Анастасия Чабан стала одним из фаворитов слепых прослушиваний, попав в команду Ивана Клименко. Фольклористка и креативная исполнительница ставит за цель с помощью музыки познакомить европейцев с нашей страной. Певица работает бэк-вокалисткой у певца Козака Сиромахи, но также мечтает о сольной карьере.

Выступление Анастасии Чабан в эфире шоу получило одобрительные отзывы и от зрителей, и от тренера Стаси. Участница уже заняла место в финале "Голоса країни 13". Интересно, что Анастасия переделала один из куплетов, чтобы он звучал от лица женщин, благодарных украинским воинам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что тренеров и зрителей кросс-батлов покорило выступление бывшего военного Михаила Панчишина. Ветеран полномасштабного вторжения спел хит "Біля тополі".