Катя Осадчая растрогала редкими кадрами с тремя сыновьями (фото)

Телезвезда поделилась своим материнским счастьем

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до начала полномасштабной войны вела программу "Свiтське життя", а теперь занимается социальными проектами, растрогала украинцев кадрами с сыновьями.

Свой пост в Instagram Катя Осадчая посвятила Международному дню сыновей. Телезвезда показала трех сыновей — старшего Илью, которого родила в первом браке, и двух младших Ивана и Даниила, которые родились в браке с Юрием Горбуновым.

На кадрах можно увидеть счастливую многодетную маму Катю, которая души не чает в своих чадах. К слову, долгое время Осадчая и Горбунов вообще не показывали лица детей на фото в соцсетях. А старший сын Кати Илья еще реже появляется на фото в сети.

Однако, по случаю праздника телезвезда показала всех трех детей и призналась, что так и не узнала, как воспитывать дочку, теперь надежда только на внуков.

"Я не знаю, как это воспитывать дочь, не знаю, как это когда по дому везде куклы, вместо машинок и мамины вещи исчезают из шкафа. И наверное, это уже буду видеть на внучках. Но мои ребята – это абсолютное счастье", — поделилась телеведущая.

Украинцы не оставили без внимания такие трогательные фото и тут же принялись комментировать пост Кати:

Вы хорошая мама, красивые дети выходят!

Какие у вас хорошие сыночки! Потому что вы хорошие родители!

Вы так прекрасны, Катя. Пусть радость наполняет всю вашу жизнь! Будьте все здоровы и счастливы.

Вам повезло трижды.

Да будет счастливое детство у ваших сынишек.

Большой разницы нет девочка, или мальчик. Главное – видеть личность и развивать ее сильные стороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Юрий Горбунов умилил сеть совместным снимком своих сыновей. Украинцы были в восторге от трогательного кадра с малышами.