"Раньше я был гражданином мира": Коля Серга признался, как его поменяла война в Украине

Недавно артист для себя сказал "нет" языку агрессора, он регулярно совершенствует знания украинского

Все артисты, пополнившие ряды ВСУ и почувствовавшие, что такое война, окопы, собратья, очень выросли ментально. В частности, украинский певец и телеведущий Коля Серга, который после 24 февраля ушел на фронт, а ныне возглавляет "Культурный десант", рассказал о мировоззренческих изменениях после полномасштабного вторжения россии.

Знаменитость в интервью для YouTube-канала "Разговор" вспомнил, что до войны он считал себя "гражданином мира" и планировал жить за пределами Украины. Серга утверждает, что чувствует свою идентичность и большую любовь к родной земле.

Серга начал общаться на украинском, и это было для него внезапным бескомпромиссным решением. Знаменитость подчеркнул: "В Лос-Анджелес ездил учиться – хотел там остаться сначала. А тут я понял, что у меня есть страна, у меня есть люди, без которых я не хочу быть. Я даже после победы не хочу никуда. Это, наверное, о любви. Об отношении к своей стране".

Всю свою жизнь Серга был русскоязычным и не видел в этом никаких проблем. Впрочем, артист для себя сказал "нет" языку агрессора, он регулярно совершенствует знание родного языка.

Сама языковая трансформация для артиста давалась непросто. Но решение пришло сразу. "То есть не было такого, что в понедельник я общаюсь на украинском, во вторник снова на русском. Нет, я сказал себе: "Все, я перехожу на украинский язык". Я ходил бекал-мекал. Делал это для того, чтобы чувствовать неполноценность в выражении своих мыслей. И именно это побудило меня больше читать, работать с интонациями, расширять свой словарный запас. Но само решение было моментальным", – вспомнил певец.

Музыкант не скрывает, что процесс обучения был нелегким. Серга до сих пор чувствует непростые моменты, когда речь идет о написании стихов или песен. Однако он настроен решительно и планирует умножать свои знания и совершенствовать язык.

Стоит сказать, что Серга раньше придерживался мнения, что "язык ни в чем не виноват" и его не стоит запрещать. Но впоследствии артист все-таки поменял свою позицию по отношению к русскому, также он активно выступал за процессы декоммунизации и сноса памятников Пушкину.

Ранее "Телеграф" писал об артисте Сашке Положинском и его мнениях относительно знаменитостей, которые начали говорить по-украински после 24 февраля 2022 года.