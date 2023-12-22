Огневич и группа "Скай" наткнулись на мошенников: концерты отменены, а все средства исчезли (видео)

Злата Огневич рассказала, кто исчез с ее деньгами, что должны стать донатами на ВСУ

Известная украинская артистка Злата Огневич, которая недавно с другими певцами пригласила песню ко Дню Святого Николая, стала жертвой мошенников. Поэтому она отменила все концерты.

Певица рассказала в своем Instagram, что организаторы ее концертов оказались мошенниками. Это компания Starlabel и ее владелец – Тарас Доненко. Кроме нее, пострадала и группа "Скай" и его фронтмен Олег Собчук. "Мне очень досадно, что средства, которые я планировала задонатить на Вооруженные Силы Украины, находятся у Тараса Доненко. И он исчез вместе с этими средствами".

Видео с личной страницы Златы Огневич

Певица сообщила, что учредителем компании уже занимаются правоохранительные органы. А также пообещала, что Тарас Доненко будет привлечен к уголовной ответственности. "Со стороны нашей команды мы приложим максимум усилий, чтобы решить эту досадную ситуацию и заставить Тараса Доненко вернуть все средства за билеты", — пишет Злата.

Какими именно схемами пользовалась компания Starlabel, певица не рассказала, но сказала, что из-за этой новости не спит уже двое суток. Также видно, что на видео певица в плохом настроении и искренне приносит извинения поклонникам за отмененные концерты. Однако Злата верит в лучшее и людей, которые на стороне правды.

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