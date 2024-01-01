Полякова, Осадчая, Комаров, Злата Огневич и другие звезды поздравили с Новым годом и напомнили о важном (фото)

Как знаменитости поздравили украинцев с Новым годом

Вот и наступил 2024 год! Украинские артисты не остались в стороне и еще с ночи начали публиковать в Instagram яркие праздничные фото и поздравлять украинцев с Новым годом. В своих постах знаменитости писали не только теплые слова поздравлений, но и напомнили о важном — о продолжающейся войне и наших защитниках, которых продолжают благодарить.

Даша Астафьева

Певица Даша Астафьева собрала в своем посте самые знаковые для нее снимки за весь год. И рассказала, каким прошедший год был для нее.

"Я хочу, чтобы мы всегда помнили, что стоит за улыбкой тех, кто смотрит на вас с экрана телефона! Украинец сегодня – это стальной человек, пример для всего мира! Это сложно, но я все еще верю в чудеса, то есть в вас! А главное улыбаюсь! Так что не подведите", — написала Астафьева.

MamaRika

Певица MamaRika опубликовала на своей странице трогательное фото с мужем и маленьким сыном и поблагодарила ВСУ.

"Это был самый трудный год, и все мы очень устали. Но нам ли сейчас тяжелее всего? Поэтому будет благодарность нашим ТИТАНАМ за все! Я верю только в них и только им! СПАСИБО, РОДНЫЕ, и ждем домой живыми и здоровыми, ведь 2024 – это точно наш год!".

Илона Гвоздева

Хореограф Илона Гвоздева поделилась милыми праздничными фото у елки в уютной домашней атмосфере и написала скромное поздравление:

"Поздравляю всех с наступающим Новым годом и пусть он принесет нам покой, мир и уют в каждый дом и на нашу страну! Будьте взаимовежливы, добрее. Пусть в ваших сердцах радуется надежда на светлое будущее, донатьте и не забывайте кому мы обязаны жизнью".

Дмитрий Комаров

Телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров опубликовал необычное фото, на котором запечатлен с украинским флагом на самой верхушке постамента "Родина-Мать". Видимо, этот кадр был сделан во время съемок выпуска "Мир наизнанку", в котором Комаров показывал, как монтировали трезубец на щите памятника. Также Дмитрий написал длинное поздравление со словами поддержки украинцам.

"Хочу поздравить всех украинцев и пожелать крепкого здоровья и сил, выдержки и терпения, успехов в новом году и ежедневных побед на пути к главной. Огромное спасибо, уважение и низкий поклон всем мужчинам и женщинам из Сил Обороны Украины. Родные, поздравляем вас, берегите себя!".

Оля Полякова

Певица Оля Полякова записала видеообращение, в котором появилась в сценическом образе и наговорила теплых слов поздравлений с призывом к украинцам объединяться.

"С Новым годом, мои дорогие! Люблю вас! Слава Украине!", — написала Полякова в подписи к видео.

Катя Осадчая

Телеведущая и благодетельница Катя Осадчая поделилась трогательным семейным фото с Юрием Горбуновым и двумя маленькими сыновьями. Они запечатлены в уютной комнате с наряженной елкой. В своем поздравлении Катя Осадчая выразила благодарности всем.

"Спасибо мой друг за этот год! Мы можем быть не знакомы лично, но я точно знаю, что мы сильны и вместе сильнее! Поздравления от нашей семьи, и пусть 2024 год будет годом ПОБЕДЫ!", — написала телезвезда.

Злата Огневич

Певица Злата Огневич поделилась соблазнительным праздничным фото у елки и тоже обратилась к украинцам с благодарностями и поздравлениями. Особое внимание певица обратила на благодарность украинским защитникам и всем украинцам, которые пережили прошлый год

"Спасибо нашим защитникам, всем силам обороны, подразделениям, разведке, пограничникам, службе безопасности, ГСЧС, врачам, волонтерам, парамедикам. Тем, кто находится в плену по праздникам. Благодарю тех, кто держит страну на своих человеческих плечах. И тем, кто продолжает этот непростой путь. Я верю в КАЖДОГО из вас! Что бы там ни произошло – идем на Свет, идем на Жизнь!", — написала Злата Огневич.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Катя Осадчая надрывно обратилась к украинцам перед Новым годом. Телезвезда опубликовала фото с сыном и написала эмоциональное обращение к украинцам.