"Сжег сарай и поседел": Павел Зибров рассказал о своем бурном детстве

Артист порой ностальгирует по невероятной природе, где проходило его детство

Украинский певец Павел Зибров, недавно рассказывавший о родственниках-зомби в России, вспомнил, что имел детство, полное приключений. А однажды из-за своей проделки будущий артист поседел в тринадцатилетнем возрасте.

Об этом Зибров рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Артист уточнил, что не хочет возвращаться в родные места, потому что там уже не осталось родных, однако иногда он ощущает ностальгию по невероятной природе.

"Уже ничего важного нет. Мамы нет — не к кому ехать. И все мамины даже двоюродные, троюродные — все уже умерли. А дети этих двоюродных и троюродных уехали. Выехали. Вымерло село, к сожалению", – рассказал он.

Зибров уточнил, что есть колоссальная ностальгия по полям, где сено косил, он любил спать в этом сене, чувствовать его запах, слушать пение цикад.

Павел Зибров и Дмитрий Гордон искренне поговорили

Певец поделился и экстремальными детскими воспоминаниями.

"Я сжег сарай — и поседел. У меня седина первая появилась в 13 лет. Или 12 мне было. Я приехал на каникулы, да. И была пристройка туалета под соломой... А там осы сидели в туалете. Думаю, что они там делают? Надо взять газеты и выкурить оттуда. Я спокойно выкурил, ушел, включил телевизор – вижу, что валит дым», — вспомнил Зибров.

Он объяснил, что весь сарай был под соломой, которая в результате загорелась.

"Это и амбар, это и курятник, это и уголь, и дрова, и где банки мы закатывали. В общем, это все сверху сгорело. Но через пять-семь минут, когда начало оно гореть, практически вся деревня тушила", – уточнил артист.

Зибров вспомнил, что с испуга выскочил на орех. "Он метров 15. А там ветер такой качает. И я так обнял — и не могу ничего сделать. Уже и тетя пришла родная, и там соседи: "Слазь, Павлик". Мамы не было. Мама где-то на базаре была. А я не могу. Мне просто отобрало язык", — рассказал артист.

Он добавил, что после пожара хлев отстраивал вместе с братом. Вооружившись пилой и другими инструментами, ребята помогали навести порядок после пожара.

"Я помню, что у нас была пилорама, пилка, станок. От отца все это осталось. У нас, кстати, мебель дома... У нас было все, что сделано руками отца. Комод, стол, стулья, этажерки, шкафы, кухня — все руками отца. У него станок был. Пахло всегда стружкой, красками, лаком. Это я запомнил на всю жизнь.То есть инструментов очень было много. Мы с братом строгали, перекрывали, строили новый... Такое детство. Увлекательное детство", – вспомнил артист Зибров.

Ранее "Телеграф" писал, что артист Павел Зибров разоблачил запроданку Таисию Повалий во лжи. Певец "разнес" интервью певицы, где она говорила об арендованном жилье и санкциях.