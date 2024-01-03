Коллега Остапа Ступки рассекретил, чем занимается актер после приговора за ДТП

Коллеги Остапа Ступки считают, что каждый может ошибиться

Осенью 2023 года суд признал Остапа Ступку виновным в дорожно-транспортном происшествии, в которое он попал будучи нетрезвым. Актеру назначили три года ограничения свободы с лишением водительских прав на восемь лет.

Украинский актер Анатолий Гнатюк в интервью OBOZ.UA рассказал, что в Национальном драматическом театре им. Ивана Франко не пытаются оправдать Остапа Ступку, который в состоянии опьянения сел за руль и попал в аварию, в результате чего пострадал человек. Пока сын легендарного Богдана Ступки продолжает работать в театре.

Коллеги актера считают, что никто не застрахован от ошибок и Ступка искупает свою вину. "Конечно, он поступил неправильно. Но он все осознал и несет за совершенное наказание. Никто не застрахован от подобного. Как в Библии написано: не страшно упасть, страшно – не подняться. Сейчас он приходит на работу, играет все свои спектакли", — уточнил Гнатюк.

Остап Ступка получил суровое наказание

Напомним, что авария произошла 4 апреля 2023 в Голосеевском районе Киева. Остап Ступка на своем внедорожнике Range Rover наехал на припаркованную Mitsubishi, за рулем которой находился 38-летний водитель. Он получил тяжелые травмы. Мужчина говорил, что несколько дней находился в реанимации, получил пять переломов, тяжелое кровоизлияние в голову и брюшную полость.

24 ноября Голосеевский районный суд Киева вынес приговор Ступке.

Ранее "Телеграф" показывал фото места, где произошла авария. Ступка врезался в припаркованный легковый автомобиль.