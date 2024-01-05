Дочь больного Брюса Уиллиса умилила фотографией с папой

Состояние здоровья Брюса Уиллиса постепенно ухудшается

Голливудский актер Брюс Уиллис, недавно отпраздновавший шестнадцатую годовщину совместной жизни с моделью Эммой Хэмминг, болен сложной формой деменции. Его родные постоянно рассказывают об ухудшении состояния актера.

На днях средняя дочь "Крепкого орешка" поделилась трогательным снимком с больным отцом. На странице в Instagram 32-летняя Скаут разместила светлое изображение, на котором видно, как Уиллис гладит голову дочери, лежащей у него на груди.

Брюс Уиллис болеет

Видно, что между отцом и дочерью гармония. Скаут родилась в браке с Деми Мур. У актеров есть старшая дочь, 35-летняя Румер, а также 29-летняя Таллула.

Скаут Уиллис с отцом

В настоящее время 68-летний Брюс Уиллис женат на модели Эмме Хэмминг, которая на 23 года младше его. Она подарила мужу дочерей Мэйбл и Эвелин.

Эмма Хэмминг с мужем и детьми

Добавим, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция. Он имеет расстройство речи. Это заболевание мозга нельзя вылечить, оно постепенно прогрессирует, соответственно, человек не может жить полноценно.

Ранее "Телеграф" писал, что дочь тяжело больного Брюса Уиллиса родила ему внучку. Девочку назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис, и она пока является единственной внучкой 68-летнего голливудского актера Брюса Уиллиса.