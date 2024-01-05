"Что не так с макияжем?": Памела Андерсон разочаровала фотосессией без макияжа

56-летняя актриса позировала без всякого макияжа

Американская актриса и модель Памела Андерсон, любящая поражать фанатов честными фото, снялась у промокомпании новой коллекции модного бренда Proenza Schouler. Памела стала лицом весенней коллекции.

Она традиционно придерживается идей бьюти-минимализма и снова позировала без капли макияжа и стильной прически. Автор ряда фотографий, которые актриса разместила на своей странице в Instagram, — фотограф Давита Гиоргадзе.

Актриса выбрала несколько стильных образов из новой коллекции нью-йоркского бренда: жакеты, джинсы, яркие платья.

Памела в белом

Подписчики по-разному отреагировали на презентацию одежды Памелой Андерсон. У одних людей актриса вызывает восторг, а некоторые разочарованы ее натуральным видом.

Горячая Памела в красном

"Подожди минутку! Она носит блеск для губ"

"Убийство!"

"Удивительная природная красота"

"Она такая рок-звезда. Жизнь, которой жила та женщина! И как она переосмысливает себя! Абсолютный восторг".

"Что не так с макияжем?"

"Красная горячая кампания"

Памела в черном — роковая женщина

Памела Андерсон отказалась от декоративной косметики и макияжа. Она не стесняется своего естественного вида и появляется на публике без мейкапа. Актриса уже рассказывала, что больше не хочет экспериментов с внешностью. Также она заверила, что не планирует делать уколы красоты и другие процедуры, популярные у прекрасной половины человечества.

Ранее "Телеграф" писал, что актриса Памела Андерсон поразила стильным образом на Парижской неделе моды. Главная "спасительница Малибу" была в стильной одежде.