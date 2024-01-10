Дуа Липа поразила простым, но стильным образом на популярном телешоу (фото)

Певица получила много комплиментов от ведущего

Дуа Липа – британская певица, автор песен, дизайнер и модель. Она начала музыкальную карьеру еще в 14. А в 2023 году ее песни были в двух номинациях на премию "Грэмми". Певица любит яркие и откровенные образы, однако на этот раз выбрала простой, но не менее изысканный.

Вчера, 9 января вышел выпуск шоу "Поздно вечером с Сетом Майерсом", где звезда покорила зрителей своей красотой и элегантным луком. Дуа Липа выбрала темные джинсы свободного кроя, которые дополнила черным ремнем, укороченный вязаный свитер со стразами на воротнике. Дополнила певица аутфит красными туфлями на каблуке с острым носком и открытой пяткой. Акцентные серьги-кольца и маникюр красного цвета сделали ее образ по-особому красивым и изысканным.

Дуа Липа и Сет Майерс. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ведущий также похвалил певицу за удивительный вид и сделал комплимент. Обычно звезда выбирает откровенные образы, подчеркивающие ее идеальную фигуру, однако в этот раз она поразила всех воздержанием и простотой. На шоу она вместе с Сетом Майерсом вспомнила интересную историю из жизни и принесла пиджак ведущего, в котором он был одет на другом шоу, в котором они вместе раньше снимались.

Дуа Липа на знаменитом телешоу. Фото: Getty Images

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