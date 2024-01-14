Каминская из "НеАнгелов" рассказала о неожиданном предложении от российской блогерши Самойловой

Певица спросила совета у поклонников, что ей делать

Популярная украинская певица и экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно обратилась к украинцам с дерзким посланием, поделилась, какое предложение ей поступило от российской блогерши.

В своих Instagram-сторис Слава опубликовала скриншот сообщения, которое ей пришло от менеджера российской блогерши и жены рэпера-одессита Джигана Оксаны Самойловой. Как оказалось, у Каминской просили сделать рекламу телеграмм-канала Самойловой и спрашивали о стоимости такой услуги.

"Как вам такое?", — возмутилась Слава Каминская в своей сторис.

Также певица сделала опрос для украинцев, чтобы они сделали в такой ситуации. Среди вариантов ответов указала: "Послать и заблокировать", "Сделать рекламу, деньги отдать на ВСУ", "Игнорировать", "Другой вариант".

При этом в постскриптуме Слава Каминская заявила, что для себя она уже все решила, но не стала открывать интригу.

Отметим, что Оксана Самойлова является популярной российской блогерше и женой рэпера Джигана. А вот Джиган — уроженец Одессы, который живет в РФ, он повел себя предательски и замалчивает войну в Украине. За это его нещадно критиковали и хейтили в начале полномасштабного вторжения, в том числе и звездные коллеги из Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас группа "НеАнгелы". Куда пропали экс-солистки дуэта Слава Каминская и Виктория Смеюха.