"Два полюса уже не сшить": режиссер объяснил, почему Олег Винник не сможет "отбелить" испорченную репутацию

Об Олеге Виннике распустили кучу мифов

Украинский певец Олег Винник, таинственный клон которого жаловался на нашествие возмущенных фанаток, выехав в Германию, лишившись значительной части своих поклонников. Режиссер и продюсер Олег Боднарчук заверил, что артист уже не сможет находиться на олимпе украинского шоубиза.

Боднарчук в интервью OBOZ.UA подчеркнул, что, по его мнению, Винник так и останется в довоенной реальности, а это сработает против него, потому что в Украине уже живет другая мудрость, где для Винника места нет. "В будущем эти два полюса уже не сшить", — подчеркнул Боднарчук.

Продюсер убежден, что Олег Винник пренебрег поддержкой, которая была у него до начала полномасштабного вторжения.

Боднарчук не верит в искренность Олега Винника

Добавим, что до начала войны "повелитель волчиц" имел масштабную аудиторию. Тогда его продюсер Александр Горбенко рассказывал, что менее чем за $100 000 Винник в рекламных кампаниях не участвует. Также артист собрал 2,5 млн подписчиков.

До войны у Винника была чудовищная поддержка

После того, как Олег Винник объял себя мифами, интерес к его персоне начал постепенно выветриваться. Хотя Олег рассказывал, что занимается волонтерством, закупает автомобили для украинских военных и всячески переживает из-за проблем войны в Украине. Однако, по мнению Боднарчука, артист избегает откровенности, о чем свидетельствует интервью, записанное в Берлине.

Винник с волонтерами

"Для себя я понял, что у него был классный продюсер, при котором никаких интервью у Олега не было. И миф о благоразумном, добром, щедром, нежном и сильном мужчине существовал только в его песнях", — подчеркнул Боднарчук, добавив, что "миф рассеялся".

Ранее "Телеграф" писал, как Олег Винник уехал в Германию во время войны. Пока артист возвращаться в Украину не намерен.