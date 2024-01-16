Данилко, Джамала или Вареница? Кто сейчас лидирует в голосовании за членов жюри Нацотбора-2024

Уже проголосовало почти полмиллиона украинцев

В Украине 15 января стартовало голосование за состав жюри Национального отбора на Евровидение-2024. Уже есть предварительные результаты голосования и первые фавориты.

В приложении "Дія" проголосовали за своих кандидатов в члены жюри уже почти полмиллиона украинцев (на момент публикации проголосовали 422 905 пользователей).

Среди лидеров "гонки" Андрей Данилко, который уже не раз входил в состав судей Нацотбора — за него свои голоса отдали 43,78% опрошенных, а это 185 152 человека.

На втором месте оказалась победительница "Евровидения-2016" Джамала — у нее 22,49% голосов (95 096 человек).

На третьем месте лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец — 12,83% (54 267 голосов за него отдали украинцы).

Отметим, что украинцы активнее отдают свои голоса за более публичных кандидатов. Тогда как менее публичные, но, возможно, не менее экспертные претенденты остаются среди аутсайдеров.

Результаты на второй день голосования

Так, например, музыкальный эксперт Александр Вареница (1,21%), музыкальный продюсер и автор песен Евгений Триплов (0,88%), сооснователь музыкальной премии YUNA Павел Шилько (1,43%) собрали меньше всего голосов украинцев.

Отметим, что по информации "Суспільне мовлення", голосование за состав жюри Нацотбора будет продолжаться неделю с 15 января до 10:00 22 января. А уже 3 февраля, избранная тройка жюри вместе со зрителями будет выбирать артиста, который представит Украину на Евровидении-2024 в Швеции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что все участники Нацотбора на "Евровидение 2024" презентовали свои песни. Видео и порядок выступления в финале.