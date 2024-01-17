Певица, осужденная на три года в Беларуси, наконец свободна (фото)

Девушку приговорили к трем годам домашнего ареста

Если известный исполнитель Сергей Пархоменко (Серега) бежал в Беларусь и скучает по советским временам, то другим сознательным звездам диктатура не по вкусу. В Беларуси самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, по образцу Путина, вытравливает все свободолюбивое и содержательное, наполненное смыслами цивилизованного мира.

В частности, белорусская певица и участница "Голоса страны-8" Мэрием Герасименко в 2022 году поплатилась за исполнение в Минске песни украинской группы "Океан Эльзы". Девушку за это арестовали и приговорили к трем годам домашнего ареста и только сейчас она смогла почувствовать кайф свободы и покинула Беларусь, о чем написала в Instagram.

"Добби свободен", — коротко написала исполнительница, опубликовав фото с самолета. Знаменитость подчеркнула, что эти слова для нее наполнены глубоким смыслом, ведь для певицы свобода очень многое значит.

Мэрием смогла вырваться из неволи

"Свобода передвижения, свобода мнений, свобода заниматься тем, что любишь и чем горишь. Свобода – это самое главное для меня. Сегодня я проснулась счастливой… Я покинула Беларусь!", — отметила Мэрием.

Эвакуироваться из Беларуси девушке помог фонд BYSOL. Основатель организации Андрей Стрижак на странице Facebook уточнил, что это был сложный и длительный процесс, но все прошло успешно.

Добавим, что 4 августа 2022 в минском баре "Банки-бутылки" Мэрием Герасименко исполнила хит "Обійми".

Мэрием лишили свободы из-за исполнения песни "Обійми"

Это вызвало ярость у белорусской пропаганды. Артистку задержали, а впоследствии возбудили уголовное дело. Певица получила три года "домашней химии". Так называется наказание в Беларуси, во время которого человек должен почти постоянно находиться дома.

Напомним, что Мэрием Герасименко является солисткой группы Meriem Band. В 2018 году она участвовала в шоу "Голос країни".

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