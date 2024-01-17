Певица, осужденная на три года в Беларуси, наконец свободна (фото)
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Девушку приговорили к трем годам домашнего ареста
Если известный исполнитель Сергей Пархоменко (Серега) бежал в Беларусь и скучает по советским временам, то другим сознательным звездам диктатура не по вкусу. В Беларуси самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, по образцу Путина, вытравливает все свободолюбивое и содержательное, наполненное смыслами цивилизованного мира.
В частности, белорусская певица и участница "Голоса страны-8" Мэрием Герасименко в 2022 году поплатилась за исполнение в Минске песни украинской группы "Океан Эльзы". Девушку за это арестовали и приговорили к трем годам домашнего ареста и только сейчас она смогла почувствовать кайф свободы и покинула Беларусь, о чем написала в Instagram.
"Добби свободен", — коротко написала исполнительница, опубликовав фото с самолета. Знаменитость подчеркнула, что эти слова для нее наполнены глубоким смыслом, ведь для певицы свобода очень многое значит.
"Свобода передвижения, свобода мнений, свобода заниматься тем, что любишь и чем горишь. Свобода – это самое главное для меня. Сегодня я проснулась счастливой… Я покинула Беларусь!", — отметила Мэрием.
Эвакуироваться из Беларуси девушке помог фонд BYSOL. Основатель организации Андрей Стрижак на странице Facebook уточнил, что это был сложный и длительный процесс, но все прошло успешно.
Добавим, что 4 августа 2022 в минском баре "Банки-бутылки" Мэрием Герасименко исполнила хит "Обійми".
Это вызвало ярость у белорусской пропаганды. Артистку задержали, а впоследствии возбудили уголовное дело. Певица получила три года "домашней химии". Так называется наказание в Беларуси, во время которого человек должен почти постоянно находиться дома.
Напомним, что Мэрием Герасименко является солисткой группы Meriem Band. В 2018 году она участвовала в шоу "Голос країни".
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