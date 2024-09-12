Несвятой "Грааль" со шлейфом Табачника: что происходит вокруг скандальной застройки на Крещатике — ч.1, история вопроса

Застройка улицы Крещатик в Киеве может уничтожить историческое здание – флигель усадьбы Бонадурера. Рассказываем об истории вопроса, и кто причастен к планам уничтожения памятки.

Очередной этап скандала с застройкой Крещатика, в результате которой планируется уничтожить исторический флигель усадьбы Бонадурера, набирает обороты. Застройщик ООО "Грааль" даже смог отбить атаку активистов относительно высотности здания, но выяснилось, что она все равно может нарушать установленные нормы. Ведь в документах на здание указано 34 метра, а застройка на Крещатике разрешена не выше 26 метров. Наталкивает на размышления и непонятный совладелец ООО "Грааль", которого журналисты связывают с беглым министром Дмитрием Табачником, а также бекграунд еще одного совладельца компании — Игоря Никонова.

Телеграф исследовал основные нюансы истории этого долгостроя, а также его перспективы в свете скандалов с высотой застройки, уничтожением исторического здания и спецификой владельцев фирмы-застройщика.

В первой части рассказываем, как возникла идея перестроить начало улицы Крещатик, откуда взялся застройщик ООО "Грааль" и как длилась борьба за сохранение исторической памятки – флигеля Бонадурера.

Остатки истории

После разрушения Крещатика в результате подрыва и пожара во время Второй мировой войны, на нем и близлежащих улицах осталось не так уж много уцелевших зданий 19 века. Одно из них – флигель усадьбы швейцарского предпринимателя Бонадурера 1878 (на данный момент его адрес Грушевского, 4-Б).

Разрушенный Крещатик, архивное фото

По мнению специалистов, флигель представляет историческую ценность как пример ранней застройки, которых в этой зоне практически не сохранилось. Также здание ценно с точки зрения исследования многоэтапной застройки Киева в досоветские времена и в связи с причастностью к его созданию ряда киевских архитекторов.

Сразу после строительства здание не использовалось как жилое, но в советские времена помещения были переоборудованы под квартиры. В 1989 году в связи с аварийностью здание стали расселять. Через некоторое время после этого оно еще выступало местным культурным центром — в нем находились мастерские художников, работали творческие союзы. Пока новый владелец не решил использовать землю под флигелем для строительства гостиницы и, фактически, не довел здание до совершенно непригодного состояния.

Флигель усадьбы Бонадурера, современное состояние Флигель составляет историческую ценность, как пример ранней застройки Также здание ценно с точки зрения исследования многоэтапной застройки Киева в досоветские времена. Новый владелец не решил использовать землю под флигелем для строительства гостиницы и не довел дом до совершенно непригодного состояния Вид на место бывшего здания Крещатик, 5, где ООО "Грааль" планирует строиться Баннер на стене флигеля усадьбы Бонадурера как бы предупреждает. Интересно, не застройщика ли?

Со стороны улицы Крещатик флигель Бонадурера находился за фасадом зданий по адресам Крещатик 1/2 (гостиница "Днепр"), Крещатик, 3 (сейчас в полуразрушенном состоянии), и Крещатик, 5 (сейчас снесен), где в свое время размещался ряд государственных учреждений, ресторан "Столичный" и "бандитское" (как его называли некоторые киевляне), кафе "Крыжынка".

Здание Крещатик, 5

Здание по адресу Крещатик, 5 также было одним из немногих, переживших разрушение в годы Второй мировой. После восстановления Крещатика она оказалась неудобно расположенным, поскольку выступало на тротуар и усложняло движение. Это было одной из причин, почему его решили снести, а на его месте построить новое, более современное. Заметим, что сначала о сносе соседнего здания — по ул.Грушевского, 4-Б, речь не шла.

(Не) веселый конкурс

В 2003 году на сцене появилось ООО "Грааль", которое "выиграло" конкурс на привлечение инвестора по реконструкции Европейской площади, которая как раз и предусматривала снос дома по ул.Крещатик, 5 и строительство там нового архитектурного комплекса. Планировалось, что это будет гостиничный и офисный центр с большим подземным паркингом.

В компании "Грааль" на время "победы" в конкурсе работал Михаил Табачник, брат Дмитрия Табачника, ныне коллаборанта и беглеца, а в то время — вице-премьера в первом правительстве Януковича. Поэтому относительно честности конкурса есть очень большие сомнения.

Формально по состоянию на 2003 год семья Табачников отношения к собственности ООО "Грааль", вроде бы, не имела, но журналисты установили, что за кулисами именно они могли быть настоящими владельцами. Об этом писал, в частности, в своем расследовании Игорь Луценко. Кроме того, по его данным, компанией ООО "Грааль" еще с 2002 года поставили руководить Ирину Окуневу, ранее возглавлявшую другие фирмы с орбиты Табачников. Позже данные о причастности Табачников нашли подтверждение в публичных комментариях руководства компании и других лиц.

Операция "накорми монстра"

Получив подряд на перестройку Европейской площади и начала улицы Крещатик, в ООО "Грааль" принялись за дело с размахом. Сначала разрушили дом по ул. Крещатик, 5. А параллельно начали разрабатывать амбициозные проекты застройки.

Проект небоскреба на Крещатике

Большинство читателей наверняка видели ранние эскизы, где в начале Крещатика свечой возвышается железобетонный монстр почти на 50 этажей — выше Лавры и вообще всех зданий в центре Киева. Кстати, высоту здания в 160 (!) метров в 2007 году согласовывала КГГА.

Для такого гигантского сооружения потребовалось много земли, поэтому не удивительно, что в планы застройки "Грааля" попала не только территория дома №5 на Крещатике, но и другие территории, в том числе усадьбы Бонадурера по Грушевского 4-Б, хотя сперва среди объектов реконструкции этого дома не было. Бетонных монстров нужно чем-нибудь кормить, а лучше всего для этого, как известно, подходят исторические здания.

Хотя здание по Грушевскому, 4-Б уже к тому времени находилось в аварийном состоянии, а жильцы были отселены, квартиры в нем еще формально принадлежали ряду киевлян. Чтобы реализовать амбициозные планы "Грааль" в течение 2006-09 годов просто начал скупать у них эту недвижимость. Как писали журналисты, на бумаге людям платили вроде бы значительные суммы, а на самом деле отдавали копейки.

Похоже, что после этого застройщику оставалось только дело техники – "убить" здание окончательно, чтобы была картинка для общественности и власти, что, мол, ничего не остается, кроме ее сноса. Так, собственно, и произошло — как писал Игорь Луценко, в начале 2011 года в здании умышленно демонтировали стекла в самые лютые морозы, чтобы ускорить его разрушение. Кстати, пожар, который впоследствии произошел во флигеле усадьбы Бонадурера, он также спрогнозировал.

В защиту памяти

Все это время активисты пытались спасти флигель усадьбы Бонадурера от уничтожения. Достаточно активно в этом направлении выступали как отдельные защитники истории Киева, так и объединения активистов, среди которых молодежное творческое объединение "Художественная платформа", которое своим пребыванием в помещениях здания препятствовало его сносу. В 2011 году "Художественной платформой" даже был презентован проект реконструкции дома и превращение его в культурный центр.

Проект реконструкции здания на Грушевского, 4-Б под культурный центр

Осенью того же 2011 года защитники здания были шокированы (в хорошем смысле) обнадеживающей информацией – управление культнаследия КГГА довольно неожиданно издало приказ, которым отнесло флигель Бонадурера к только что обнаруженным объектам культурного наследия. Но радость была преждевременной – через несколько дней этот приказ был отменен.

Активисты не оставляли попыток спасти флигель, и через департамент КГГА обратились в Минкульт, передав соответствующие документы, подтверждающие историчность здания. 15 октября 2014 года министерство издало приказ №869, которым предоставило зданию по Грушевскому, 4-Б охранный статус, как памятнику архитектуры местного значения. Этот приказ до сих пор можно найти в официальной базе "Законодательство Украины".

Флигель усадьбы Бонадурера некоторое время официально был признан памятником архитектуры

Но застройщик подал в суд и добился отмены пункта приказа, касающегося этого здания на Грушевского. Министерство было вынуждено выполнить судебное предписание и удалить флигель по Грушевского, 4-Б из списка памятников.

Впрочем, с судебным решением об изъятии здания на Грушевского, 4-Б из списка памяток есть один интересный момент. Как рассказали "Телеграфу" активисты Дмитрий Перов и Александр Дядюк – суд принял такое решение исключительно из-за нарушения Минкультом процедуры оформления документов. Это теоретически открывает возможность снова внести флигель усадьбы Бонадурера в охранный список.

"Суд тогда не устанавливал, имеет ли здание историческую ценность или нет (это вообще не дело суда), поэтому есть шанс составить эту документацию по новому и снова предоставить зданию охранный статус", — пояснил Александр Дядюк.

В 2019 году флигель усадьбы Бонадурера загорелся – активисты обвинили в этом застройщиков, хотя доказательств умышленного поджога не было. В здании выгорела крыша, так что с тех пор находиться в нем было практически невозможно.

Пожар на Грушевского, 4-Б

Новый этап

В июне 2021 Киевсовет принял решение о передаче ООО "Грааль" земельного участка, где располагался флигель. Почти сразу после этого громкую и угрожающую акцию провели активисты Штаба обороны Киева, во время которой призвали спасти здание, а в противном случае пообещали неприятности и Киевским властям, и застройщику.

Акция активистов в защиту дома на Грушевского, 4-Б

К тому времени в ООО "Грааль" уже вошел его нынешний совладелец – Игорь Никонов, также известный, как главный бенефициар группы компаний "КАН". По его словам, еще в 2020 году он приобрел часть принадлежавшей Табачникам компании. Правда, имя продавца не разглашалось.

Никонов известен своим достаточно осторожным отношением к рискованным проектам, ведь предпочитает представлять себя "прогрессивным" застройщиком, и не очень любит кейсы, вредящие такой репутации. Можно предположить, что он был полностью уверен – с проектом на Крещатике проблем не будет.

С началом большой войны в феврале 2022 года история со строительством вроде бы несколько стихла. Но недавно журналисты обнаружили, что все это время процесс продолжался – застройщик готовил проектную и разрешительную документацию.

13 июня 2024 Госинспекция архитектуры и градостроительства зарегистрировала разрешение на строительство ООО "Грааль" офисно-гостиничного комплекса с апартаментами "Столичный". В разрешении, в частности, указано место застройки — г.Киев, ул.Крещатик, 5, ул. Крещатик, 5 лит. "В", ул. Крещатик, 7/9, ул. Грушевского, 4Б в Печерском районе.

После появления этого документа в интернете стала распространяться скандальная информация о возобновлении планов строительства на Крещатике небоскреба высотой в 34 этажа. Но застройщик указал на ошибку активистов – здание в действительности должно быть высотой в 34 метра. Интересно, что коммуникацию по этому вопросу взяли на себя компания KAN Developmet и лично Игорь Никонов.

Активисты в свою очередь нашли документы, согласно которым застройка Крещатика ограничена 26 метрами. И продолжили упреки в адрес застройщика по поводу разрушения исторического здания. Масла в огонь подлила информация, что Дмитрий Табачник до сих пор может быть причастен к скандальной застройке.

На сегодняшний день строительство еще не началось, здание флигеля усадьбы Бонадурера стоит полностью заброшенным, с выбитыми стеклами. Вокруг него – железный забор, а рядом с аркой со стороны ул.Грушевского, сидит охранник.

Во второй части материала читайте о том, какие громкие скандалы связаны с владельцами фирмы-застройщика ООО "Грааль", а также о перспективах сохранения исторического памятника – флигеля усадьбы Бонадурера, да и вообще о возможности реализации проекта в нынешнем виде.