Заряд позитива: вечерние анекдоты 16 сентября

- Слышал, лжеврача разоблачили?

- И каким же образом?

- По разборчивому почерку…

Разговор двух уголовников:

- Вчера с такой красивой девушкой познакомился …

- Телефончик хоть взял?

- Взял … Смотри какой навороченный!

- Сынок, когда ты уже исправишь свои отметки?

- Папа, я стараюсь, но училка ни на минуту не оставляет журнал без присмотра…

- Эх, хорошо работать на двух работах.

- И почему же?

- Денег много.

- Много платят?

- Тратить некогда.

Разговор двух приятелей:

- Говорят, что труд облагораживает человека…

- Ну, не знаю. Лично я летом на грядках зверею!