Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4496730-zaryad-pozitiva-vechernie-anekdotyi-16-sentyabrya.html
Заряд позитива: вечерние анекдоты 16 сентября
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15:54 Сегодня Телеграф
Готовимся к рабочим будням: заряжаемся позитивом еще с вечера воскресенья.
- Слышал, лжеврача разоблачили?
- И каким же образом?
- По разборчивому почерку…
Разговор двух уголовников:
- Вчера с такой красивой девушкой познакомился …
- Телефончик хоть взял?
- Взял … Смотри какой навороченный!
- Сынок, когда ты уже исправишь свои отметки?
- Папа, я стараюсь, но училка ни на минуту не оставляет журнал без присмотра…
- Эх, хорошо работать на двух работах.
- И почему же?
- Денег много.
- Много платят?
- Тратить некогда.
Посмейтесь с самого утра: убойные анекдоты 16 сентября
Разговор двух приятелей:
- Говорят, что труд облагораживает человека…
- Ну, не знаю. Лично я летом на грядках зверею!
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