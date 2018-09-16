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Заряд позитива: вечерние анекдоты 16 сентября

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15:54 Сегодня Телеграф

Готовимся к рабочим будням: заряжаемся позитивом еще с вечера воскресенья.

- Слышал, лжеврача разоблачили?

- И каким же образом?

- По разборчивому почерку…

Разговор двух уголовников:

- Вчера с такой красивой девушкой познакомился …

- Телефончик хоть взял?

- Взял … Смотри какой навороченный!

- Сынок, когда ты уже исправишь свои отметки?

- Папа, я стараюсь, но училка ни на минуту не оставляет журнал без присмотра…

- Эх, хорошо работать на двух работах.

- И почему же?

- Денег много.

- Много платят?

- Тратить некогда.

Посмейтесь с самого утра: убойные анекдоты 16 сентября

Разговор двух приятелей:

- Говорят, что труд облагораживает человека…

- Ну, не знаю. Лично я летом на грядках зверею! 

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Все по теме:

16 сентября, Анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Смешные картинки, Юмор.
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