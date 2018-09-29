Смех до слез: вечерние анекдоты 29 сентября
Курьезные анекдоты, которые сделают ваш вечер веселее.
- Хватит! Хватит! - кричала блондинка в маршрутке, забыв слово "ОСТАНОВИТЕ!"
Жена мужу:
- Дорогой, у меня машина сломалась, в карбюратор вода попала. . .
- Да что ты понимаешь! Ты вообще знаешь что такое карбюратор! Где твоя машина?
- В озере. . .
У одного француза спрашивают:
- Вам что больше нравится? Вино или женщины?
На что он отвечает:
- Это зависит от года выпуска.
Разговор с отцом невесты:
- Скажите, почему вы не позволяете мне жениться на вашей дочери? Ведь я не пью, не курю, не ругаюсь матом, не играю в азартные игры...
- Я не хочу, чтобы мне каждый раз приводили тебя в пример.
Улыбнитесь: утренние анекдоты 29 сентября
Зима. Утро. Заходит бабуля в троллейбус, где сидит один молодой парень.
Бабушка:
- Уступи мне место, сынок...
- Но мест полно, бабуля, - отвечает парень.
- А твое нагретое...