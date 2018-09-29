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Смех до слез: вечерние анекдоты 29 сентября

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Анекдоты 29 сентября
17:18 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф

Курьезные анекдоты, которые сделают ваш вечер веселее.

- Хватит! Хватит! - кричала блондинка в маршрутке, забыв слово "ОСТАНОВИТЕ!" 

Жена мужу:

- Дорогой, у меня машина сломалась, в карбюратор вода попала. . .

- Да что ты понимаешь! Ты вообще знаешь что такое карбюратор! Где твоя машина?

- В озере. . .

У одного француза спрашивают:

- Вам что больше нравится? Вино или женщины?

На что он отвечает:

- Это зависит от года выпуска.

Разговор с отцом невесты:

- Скажите, почему вы не позволяете мне жениться на вашей дочери? Ведь я не пью, не курю, не ругаюсь матом, не играю в азартные игры...

- Я не хочу, чтобы мне каждый раз приводили тебя в пример.

Улыбнитесь: утренние анекдоты 29 сентября

Зима. Утро. Заходит бабуля в троллейбус, где сидит один молодой парень.

Бабушка:

- Уступи мне место, сынок...

- Но мест полно, бабуля, - отвечает парень.

- А твое нагретое...

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