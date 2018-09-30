Лучик позитива: утренние анекдоты 30 сентября

– Замуж еще не вышла?

– Да какой, замуж! Универ закончить, карьеру делать, целый мир непознанных возможностей!

– Не зовут?

– Не зовут…

- Есть ли разумная жизнь во Вселенной?

- Есть.

- А почему с нами не связывается?

- Так разумная же. . .

Наташка поставила бабушку в тупик, приехав к ней уже жирной.

- Привет!

- Привет!

- Что делаешь?

- Пресс качаю!

- А что это?

- Полезно для фигуры и для здоровья!

- Дай ссылку, я тоже скачаю …

- Я люблю тебя!

- Спасибо.

- Я ждал другого ответа..

- Большое спасибо?