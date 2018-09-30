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Лучик позитива: утренние анекдоты 30 сентября

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Анекдоты 30 сентября
05:55 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты. которые поднимут настроение в выходной день!

– Замуж еще не вышла?

– Да какой, замуж! Универ закончить, карьеру делать, целый мир непознанных возможностей!

– Не зовут?

– Не зовут… 

- Есть ли разумная жизнь во Вселенной?

- Есть.

- А почему с нами не связывается?

- Так разумная же. . .

Наташка поставила бабушку в тупик, приехав к ней уже жирной. 

- Привет!

- Привет!

- Что делаешь?

- Пресс качаю!

- А что это?

- Полезно для фигуры и для здоровья!

- Дай ссылку, я тоже скачаю …

Смех до слез: вечерние анекдоты 29 сентября

- Я люблю тебя!

- Спасибо.

- Я ждал другого ответа..

- Большое спасибо?

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30 сентября, анекдоты 30 сентября, Курьез, Настроение, Прикол, Смех, Утренние анекдоты, Юмор.
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