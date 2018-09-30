Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4540865-luchik-pozitiva-utrennie-anekdotyi-30-sentyabrya.html
Лучик позитива: утренние анекдоты 30 сентября
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05:55 Сегодня Телеграф
Забавные анекдоты. которые поднимут настроение в выходной день!
– Замуж еще не вышла?
– Да какой, замуж! Универ закончить, карьеру делать, целый мир непознанных возможностей!
– Не зовут?
– Не зовут…
- Есть ли разумная жизнь во Вселенной?
- Есть.
- А почему с нами не связывается?
- Так разумная же. . .
Наташка поставила бабушку в тупик, приехав к ней уже жирной.
- Привет!
- Привет!
- Что делаешь?
- Пресс качаю!
- А что это?
- Полезно для фигуры и для здоровья!
- Дай ссылку, я тоже скачаю …
Смех до слез: вечерние анекдоты 29 сентября
- Я люблю тебя!
- Спасибо.
- Я ждал другого ответа..
- Большое спасибо?
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