Улыбнитесь шире: вечерние анекдоты 30 сентября
Курьезные анекдоты, которые сделают ваш вечер веселее.
- Ваша Честь, я бы хотел жениться!
- Очень хорошо молодой человек, а сколько вам лет?
- 22, Ваша честь!
- Хорошо, а невесте?
- 15!
- Пятнадцать! Но это невозможно! Это против закона!
- А не могли бы вы это сказать ее папаше, который с обрезом стоит за дверью!?
Муж с женой ждут гостей.
Жена оделась, накpасилась, пpическу завила, а муж в семейных тpусах по комнате ходит.
Жена: - Одевайся, с минуты на минуту гости пpидут.
Муж: - Нет уж, пусть посмотpят, какой я худой, как ты меня коpмишь.
Жена: - Ну тогда и тpусы сними, пусть посмотpят, за что тебя коpмить.
Женщину, моющую окна в короткой юбке и стрингах, через двадцать минут стащил с подоконника муж, увидевший ее на ютубе.
- Скажи, Петров, почему профессор, отобрав шпаргалку, не выгнал тебя, и даже поставил четверку?
- А за что меня выгонять? Шпаргалка была - всего две маленькие формулы на купюре в 200 евро!
Лучик позитива: утренние анекдоты 30 сентября
Показания преступника: "Прихожу домой, у жены любовник, гляжу в окно - убегает, ну, я за тумбочку и бросаю в гада."
Показания потерпевшего: "Бегу, занимаюсь спортом и тут бах - тумбочка."
Показания свидетеля: "Сижу я значит в тумбочке..."Перейти на Главную страницу