Улыбнитесь шире: вечерние анекдоты 30 сентября

- Ваша Честь, я бы хотел жениться!

- Очень хорошо молодой человек, а сколько вам лет?

- 22, Ваша честь!

- Хорошо, а невесте?

- 15!

- Пятнадцать! Но это невозможно! Это против закона!

- А не могли бы вы это сказать ее папаше, который с обрезом стоит за дверью!?

Муж с женой ждут гостей.

Жена оделась, накpасилась, пpическу завила, а муж в семейных тpусах по комнате ходит.

Жена: - Одевайся, с минуты на минуту гости пpидут.

Муж: - Нет уж, пусть посмотpят, какой я худой, как ты меня коpмишь.

Жена: - Ну тогда и тpусы сними, пусть посмотpят, за что тебя коpмить.

Женщину, моющую окна в короткой юбке и стрингах, через двадцать минут стащил с подоконника муж, увидевший ее на ютубе.

- Скажи, Петров, почему профессор, отобрав шпаргалку, не выгнал тебя, и даже поставил четверку?

- А за что меня выгонять? Шпаргалка была - всего две маленькие формулы на купюре в 200 евро!

Показания преступника: "Прихожу домой, у жены любовник, гляжу в окно - убегает, ну, я за тумбочку и бросаю в гада."

Показания потерпевшего: "Бегу, занимаюсь спортом и тут бах - тумбочка."

Показания свидетеля: "Сижу я значит в тумбочке..."Перейти на Главную страницу