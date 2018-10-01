Только позитив и отличное настроение: утренние анекдоты 1 октября

На телефонные звонки с просьбой позвать кого-то из родителей в их отсутствие, мальчик, сын папы-адвоката и мамы-судмедэксперта, отвечал:

- Их нет дома.

- А где они?

- Папа в тюрьме, а мама в морге.

В детстве, играя в войнушку, самое сложное было не убить противника, а доказать, что ты его убил.

- Дорогой, а золото ржавеет?

- А в чем, собственно, проблема?

- Я тут сережки разглядываю, которые ты мне подарил на день рождения.

- Да, дорогая, есть такие сорта золота, которые немножко ржавеют.

Вчера меня хотели сократить. Но услышав, как я кричу "УРА! ", "Наконец-то! " и "покажите мне этого неудачника, который будет делать мою работу", начальник почему-то передумал.

Все-таки есть на свете справедливость. К соседу, который полгода делал ремонт и ежедневно будил нас спозаранку грохотом перфоратора, по окончании ремонта переехала теща. Насовсем!