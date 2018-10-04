Только позитив и отличное настроение: вечерние анекдоты 4 октября

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Весь коллектив валялся со смеху уже после первой фразы: "Несут меня, значит, пьяного драться".

Я спросил у Яндекса: "Где моя любимая?" 300 порносайтов выдало окно!

Вчера такое чувство было, как будто влюбилась... потом поела... вроде отпустило...