Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4557509-tolko-pozitiv-i-otlichnoe-nastroenie-vechernie-anekdotyi-4-oktyabrya.html
Только позитив и отличное настроение: вечерние анекдоты 4 октября
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16:52 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
Смешные анекдоты, которые сделают ваш вечер веселее.
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