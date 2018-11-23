Отличное настроение: вечерние анекдоты 23 ноября

Мужики в магазине косметики - как рыбы в аквариуме. Тихие и абсолютно не понимающие, как и почему сюда попали.
В Одессе:
- Изя, ты смотрел утренние новости? Там был сюжет о том, как судили многоженца и таки дали ему три года тюрьмы!
- Шо-то я не понял: это шоб наказать или ему таки дали отдохнуть?..
- Дорогой, что-то ты давно не дарил мне колечко.
- Как не дарил, а обруч?
Если бы я 25 лет назад знал, что в магазинах будет продаваться столько сортов пельменей, я бы никогда не женился!
- Кризис - это когда денег нет?
- Кризис - это когда деньги были. А когда денег нет - это обычная жизнь.