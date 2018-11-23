Отличное настроение: вечерние анекдоты 23 ноября

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение на все выходные.

Мужики в магазине косметики - как рыбы в аквариуме. Тихие и абсолютно не понимающие, как и почему сюда попали.

В Одессе:

- Изя, ты смотрел утренние новости? Там был сюжет о том, как судили многоженца и таки дали ему три года тюрьмы!

- Шо-то я не понял: это шоб наказать или ему таки дали отдохнуть?..

- Дорогой, что-то ты давно не дарил мне колечко.

- Как не дарил, а обруч?

Если бы я 25 лет назад знал, что в магазинах будет продаваться столько сортов пельменей, я бы никогда не женился!

- Кризис - это когда денег нет?

- Кризис - это когда деньги были. А когда денег нет - это обычная жизнь.