Вечерние анекдоты 24 ноября, которые сделают ваш выходной

Подборка забавных анекдотов для хорошего настроения.

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"Молодая семья (15 и 16 лет) ищет друга семьи с паспортом для покупки спиртного и сигарет".

- Встречаюсь с двумя мужиками и не знаю кого выбрать...

- А что тебе сердце подсказывает?

- Сердце подсказывает - завязывай. Муж узнает - убьет!

Обожаю фразу "Меня не будет в городе". Все думают, что ты улетаешь в Барселону, а на самом деле едешь на дачу картошку сажать.

Если хорошо питаться, в метро можно уступать место сразу двум старушкам.

- Ну все, Вася, иду бить посуду!

Муж, с ухмылкой:

- Иди, иди! Я тебе там пластиковую купил... Многоскандальную!