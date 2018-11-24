Вечерние анекдоты 24 ноября, которые сделают ваш выходной

Объявление:
"Молодая семья (15 и 16 лет) ищет друга семьи с паспортом для покупки спиртного и сигарет".
- Встречаюсь с двумя мужиками и не знаю кого выбрать...
- А что тебе сердце подсказывает?
- Сердце подсказывает - завязывай. Муж узнает - убьет!
Обожаю фразу "Меня не будет в городе". Все думают, что ты улетаешь в Барселону, а на самом деле едешь на дачу картошку сажать.
Если хорошо питаться, в метро можно уступать место сразу двум старушкам.
- Ну все, Вася, иду бить посуду!
Муж, с ухмылкой:
- Иди, иди! Я тебе там пластиковую купил... Многоскандальную!