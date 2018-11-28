Улыбнитесь в это зимнее утро: утренние анекдоты 28 ноября

Утро должно начинаться с улыбки!

Я сегодня в "Макдоналдсе" видел человека без телефона, ноутбука, планшета. Он просто сидел за столом и пил кофе как придурок...

Надо влюбиться, а то чего-то давно проблем не было..

Женщина жалуется своей подруге:

- Целую неделю заставляла мужа начать ремонт в туалете!

- И что же?

- В субботу он повесил на нем объявление "Туалет закрыт на ремонт" и ушел в гараж.

- Не знаю, что делать. Тараканы замучили. Всюду шастают - покоя нет.

- А ты купи мелок для тараканов.

- А что, помогает?

- Конечно. Вот у меня сидят в углу, рисуют…

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"Туалетная бумага "Ностальжи"! Шуршит, как газета!"