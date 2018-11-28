Улыбнитесь в это зимнее утро: утренние анекдоты 28 ноября

Я сегодня в "Макдоналдсе" видел человека без телефона, ноутбука, планшета. Он просто сидел за столом и пил кофе как придурок...
Надо влюбиться, а то чего-то давно проблем не было..
Женщина жалуется своей подруге:
- Целую неделю заставляла мужа начать ремонт в туалете!
- И что же?
- В субботу он повесил на нем объявление "Туалет закрыт на ремонт" и ушел в гараж.
- Не знаю, что делать. Тараканы замучили. Всюду шастают - покоя нет.
- А ты купи мелок для тараканов.
- А что, помогает?
- Конечно. Вот у меня сидят в углу, рисуют…
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"Туалетная бумага "Ностальжи"! Шуршит, как газета!"