Для поднятия настроения: вечерние анекдоты 28 ноября

Последнее время хожу какой-то сонный целыми днями. Решил начать делать по утрам зарядку, чтобы взбодриться. Теперь хожу не только сонный, но еще и уставший.
Молодость - это когда думаешь, что бы такое сказать жене, чтобы свалить с друзьями на рыбалку.
Старость - это когда думаешь, что бы такое сказать друзьям, чтобы не ехать на рыбалку.
С точки зрения менеджера, нищий в переходе работает в десять раз эффективнее любого доктора наук.
- Сержант Петренко! Хотите лейтенанта получить?
- Еще как, товарищ капитан!
- Тогда бери документы и дуй бегом в вытрезвитель получать лейтенанта Шмаленко.
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.