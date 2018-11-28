Для поднятия настроения: вечерние анекдоты 28 ноября

Забавные анекдоты для хорошего настроения в эту среду.

Последнее время хожу какой-то сонный целыми днями. Решил начать делать по утрам зарядку, чтобы взбодриться. Теперь хожу не только сонный, но еще и уставший.

Молодость - это когда думаешь, что бы такое сказать жене, чтобы свалить с друзьями на рыбалку.

Старость - это когда думаешь, что бы такое сказать друзьям, чтобы не ехать на рыбалку.

С точки зрения менеджера, нищий в переходе работает в десять раз эффективнее любого доктора наук.

- Сержант Петренко! Хотите лейтенанта получить?

- Еще как, товарищ капитан!

- Тогда бери документы и дуй бегом в вытрезвитель получать лейтенанта Шмаленко.

Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.