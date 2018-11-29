Больше позитива: утренние анекдоты 29 ноября

- Я понимаю, есть передачи с ограничением по возрасту 16+, 12+, но что такое содержит 6+?
- Там говорят, что Деда Мороза не существует.
Кормление грудью на публике вас не раздражает?
А меня раздражает. Из-за головы младенца ни черта не видно.
Вот объясните мне, дураку, почему я должен платить налоги на мое имущество, которое государство не только не помогло мне приобрести, но еще и активно пытается у меня отобрать?
Мужчины как легли спать красивыми, так красивыми и просыпаются…
А женщины как-то портятся за ночь…
Наревела себе новое платье. Теперь думаю нареветь, куда в нем пойти.