Больше позитива: утренние анекдоты 29 ноября

Веселые анекдоты 29 ноября, что подарят вам теплое настроение.

- Я понимаю, есть передачи с ограничением по возрасту 16+, 12+, но что такое содержит 6+?

- Там говорят, что Деда Мороза не существует.

Кормление грудью на публике вас не раздражает?

А меня раздражает. Из-за головы младенца ни черта не видно.

Вот объясните мне, дураку, почему я должен платить налоги на мое имущество, которое государство не только не помогло мне приобрести, но еще и активно пытается у меня отобрать?

Мужчины как легли спать красивыми, так красивыми и просыпаются…

А женщины как-то портятся за ночь…

Наревела себе новое платье. Теперь думаю нареветь, куда в нем пойти.