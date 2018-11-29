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Четверг, 29.11.2018
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Больше позитива: утренние анекдоты 29 ноября

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Больше позитива: утренние анекдоты 29 ноября
06:14 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты 29 ноября, что подарят вам теплое настроение.

- Я понимаю, есть передачи с ограничением по возрасту 16+, 12+, но что такое содержит 6+?

- Там говорят, что Деда Мороза не существует.

Кормление грудью на публике вас не раздражает?

А меня раздражает. Из-за головы младенца ни черта не видно.

Вот объясните мне, дураку, почему я должен платить налоги на мое имущество, которое государство не только не помогло мне приобрести, но еще и активно пытается у меня отобрать?

Мужчины как легли спать красивыми, так красивыми и просыпаются…

А женщины как-то портятся за ночь…

 

Для поднятия настроения: вечерние анекдоты 28 ноября

Наревела себе новое платье. Теперь думаю нареветь, куда в нем пойти.

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Смех, Веселье, Анекдоты, 29 ноября, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Анекдоты 29 ноября.
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