Пускай улыбка согреет вас: вечерние анекдоты 30 ноября

Проведи вечер на позитивной ноте вместе с нашей подборкой!

- Скажите, а это правда, что вас все боятся?

- Не знаю... Но когда ночью прогуливаюсь по кладбищу, все лежат тихо-тихо...

Когда моя девушка предложила поиграть в больного и медсестру, я надеялся, что это будет более сексуально, чем пролежать привязанным к кровати в коридоре два дня...

- Муж сказал, если я наберу 100 килограммов, он разведется.

- И сколько ты весишь?

- 100 граммов до развода.

Я, как Цезарь, умею делать несколько дел сразу. Например, плохо себя чувствовать, хреново выглядеть и хотеть спать.

Если постоянно говорить своей девушке, какая она красивая, умная и стройная, то через некоторое время ее начнут одолевать сомнения, того ли козла она осчастливила.