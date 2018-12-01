Луч позитива: утренние анекдоты 1 декабря

Веселые анекдоты 1 декабря, что подарят вам теплое осеннее настроение.

По утрам ем бутерброды с икрой, чувствую - жизнь удалась!

В следующем году посажу еще больше кабачков...

Кассирши точно знают, что ты совершеннолетняя, а паспорт спрашивают, чтобы поржать над твоей фоткой.

У оптимиста Ким - Кардашьян.

У пессимиста Ким - Чен Ын.

- Вот что значит верная подружка! Вчера после вечеринки дотащила меня до дома, втащила на шестой этаж и сдала мужу из рук в руки. Хотя я живу на первом и не замужем...

- Молодой человек, а вы что, лотерейный билетик не купите?

- Нет, мне убеждения не позволяют. Я статистик.