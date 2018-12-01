Смех продлевает жизнь: вечерние анекдоты 1 декабря

Немного огорчаешься, когда узнаешь, что твою трехгодичную зарплату кто-то носит на руке...
- Алло!
- Да.
- Ой, девушка, кажется, я ошибся номером. У вас какой?
- Шестой.
- Э-э-э нет, не ошибся!
Если совесть вас не грызет, значит, она уже сыта вами по горло.
Женская фраза "Я снимаю белье" до свадьбы и после свадьбы означает совершенно разные вещи.
- Привет! Вопрос следующий: "Ты варить умеешь?"
- Ну, картошку, макароны. Борщ еще могу... А ты что, с Машкой поссорился?
- Да нет. Она, конечно, отличный повар, но, боюсь, дырку в глушителе она не осилит.