Смех продлевает жизнь: вечерние анекдоты 1 декабря

Проведи вечер на позитивной ноте вместе с нашей подборкой!

Немного огорчаешься, когда узнаешь, что твою трехгодичную зарплату кто-то носит на руке...

- Алло!

- Да.

- Ой, девушка, кажется, я ошибся номером. У вас какой?

- Шестой.

- Э-э-э нет, не ошибся!

Если совесть вас не грызет, значит, она уже сыта вами по горло.

Женская фраза "Я снимаю белье" до свадьбы и после свадьбы означает совершенно разные вещи.

- Привет! Вопрос следующий: "Ты варить умеешь?"

- Ну, картошку, макароны. Борщ еще могу... А ты что, с Машкой поссорился?

- Да нет. Она, конечно, отличный повар, но, боюсь, дырку в глушителе она не осилит.