Заразитесь улыбкой: вечерние анекдоты 2 декабря

Проведи вечер на позитивной ноте вместе с нашей подборкой!

- Доктор! Мне так неудобно было вызывать вас в такой ливень!

- Ничего, у меня в соседнем доме еще один больной, так что я сразу убью двух зайцев.

Один депутат говорит другому:

- И чего нас все так ненавидят?

- И я не понимаю, мы же вообще ничего не делаем…

В психиатрии ведь как - кто первым халат надел, тот и доктор.

- Мне только 30 лет, а у меня уже трехэтажный дом, телочки, экологически чистые продукты с огорода. И не надо мне завидовать!

- Петрович, кончай играть в "Веселую ферму". Нам еще два вагона с плиткой разгружать

Сегодня о решении объединиться заявили телеканал "Анонимные алкоголики" и телеканал "Охота и рыбалка".