Заразитесь улыбкой: вечерние анекдоты 2 декабря

- Доктор! Мне так неудобно было вызывать вас в такой ливень!
- Ничего, у меня в соседнем доме еще один больной, так что я сразу убью двух зайцев.
Один депутат говорит другому:
- И чего нас все так ненавидят?
- И я не понимаю, мы же вообще ничего не делаем…
В психиатрии ведь как - кто первым халат надел, тот и доктор.
- Мне только 30 лет, а у меня уже трехэтажный дом, телочки, экологически чистые продукты с огорода. И не надо мне завидовать!
- Петрович, кончай играть в "Веселую ферму". Нам еще два вагона с плиткой разгружать
Сегодня о решении объединиться заявили телеканал "Анонимные алкоголики" и телеканал "Охота и рыбалка".