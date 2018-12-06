Озари мир своей улыбкой: утренние анекдоты 6 декабря

Начни свой день с правильного и позитивного выбора!

- Дорогой, скоро приезжает моя любимая свекровь, можно сказать... моя вторая мама, а мне нечего надеть...

- С козырей пошла, зараза!!!

- Блин, ты храпишь, как трактор!

- А нельзя ли полегче в сравнениях?!

- Ой, прости, дорогая! Во сне ты издаешь чарующие звуки, как первые творения Ферруччо Ламборгини.

Объявление в торговом центре:

- Внимание! В нашем торговом центре найден мальчик Саша. Родителей просят подойти в бар "Гиннесс" на 1-м этаже и оплатить два пива!

Жильцы многоэтажек знают: кто рано встает, прокачивает горячую воду за свой счет.

Роза Львовна по привычке пыталась что-то из себя строить, но стройматериалы были уже не те...