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Четверг, 06.12.2018
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Озари мир своей улыбкой: утренние анекдоты 6 декабря

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Озари мир своей улыбкой: утренние анекдоты 6 декабря
06:28 Сегодня Телеграф

Начни свой день с правильного и позитивного выбора!

- Дорогой, скоро приезжает моя любимая свекровь, можно сказать... моя вторая мама, а мне нечего надеть...

- С козырей пошла, зараза!!!

- Блин, ты храпишь, как трактор!

- А нельзя ли полегче в сравнениях?!

- Ой, прости, дорогая! Во сне ты издаешь чарующие звуки, как первые творения Ферруччо Ламборгини.

Объявление в торговом центре:

- Внимание! В нашем торговом центре найден мальчик Саша. Родителей просят подойти в бар "Гиннесс" на 1-м этаже и оплатить два пива!

Жильцы многоэтажек знают: кто рано встает, прокачивает горячую воду за свой счет.

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Анекдоты, Утренние анекдоты, Утренние анекдоты 6 декабря, Анекдоты 6 декабря.
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