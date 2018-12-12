С улыбкой по жизни: утренние анекдоты 12 декабря

Когда Далю были нужны новые слова, он приезжал в деревню, разбивал на глазах мужиков 2-3 бутылки водки, а потом стоял и записывал.
- Скажите, у вас есть иконки?
- Нету.
- А свечи?
- Тоже нету.
- А лампадки?
- Молодой человек, это районная администрация! У нас нет ничего святого!
Многие бедные мужья раньше были богатыми холостяками.
Оказалось, любовь в 40 гораздо хуже, чем любовь в 16. Это как ветрянка: в детстве легче переболеешь, а вот взрослым можешь и подохнуть.
Позвонил коммунальщикам и предупредил, что пришла зима. Пусть только попробуют потом сказать, что снег выпал внезапно.