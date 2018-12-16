Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
В Воздушных силах рассказали подробности об истребителе Су-27
В Воздушных силах рассказали подробности об истребителе Су-27
Митрополит Епифаний назвал кафедральный собор Православной церкви Украины
Назван кафедральный собор Православной церкви Украины
Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018
Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018
EFA 2018: названы лучшие европейские фильмы уходящего года
EFA 2018: названы лучшие европейские фильмы уходящего года

Настроение - выше крыши: вечерние анекдоты 16 декабря

Смотрите фото (5)
Настроение - выше крыши: вечерние анекдоты 16 декабря
16:08 Сегодня Телеграф

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

- Подсудимая, вы прожили с мужем почти 50 лет и потом его убили... Как же так?

- Да, ваша честь, все как-то откладывала, откладывала...

- Спасите!!!

- А?

- Если вы меня сейчас не вытащите, я утону!

- Не, ну ты смотри, она еще условия ставит!

Папа мне сказал, что мое поколение, пользуясь Гуглом, видит только ту информацию, которую Гугл хочет нам показывать. 

А потом сел у телика и включил новости.

Золотое правило боксера: "Не смотри по сторонам - пропустишь самое интересное".

Посмейтесь от души: веселые утренние анекдоты 16 декабря

В детстве, когда остальные дети сыпали в чай две ложки сахара, Витя сыпал одну ложку. Уже с детства Витин организм требовал полусладкого.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Смех, Юмор, Веселье, Приколы, Анекдоты, Вечерние анекдоты, 16 декабря, Анекдоты на вечер, Вечерние анекдоты 16 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: традиции и приметы праздника
02 В Пенсионном фонде сообщили, сколько на работающих приходится пенсионеров
03 Далакян - Леброн. Видео боя
04 В Кабмине сообщили, как украинцы смогут использовать сэкономленную субсидию
05 Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украину идет похолодание: синоптики рассказали о погоде 17 декабря
В Украине усилятся морозы
Минсоцполитики с 1 января будет выдавать бэби-боксы по-новому
Выдача бэби-боксов по новым правилам
Новый предстоятель Автокефальной Поместной Православной Церкви: биография
Биография митрополита Епифания
Святой Николай: каким человеком он был в жизни
Святой Николай: каким человеком он был в жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь