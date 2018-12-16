Настроение - выше крыши: вечерние анекдоты 16 декабря

- Подсудимая, вы прожили с мужем почти 50 лет и потом его убили... Как же так?
- Да, ваша честь, все как-то откладывала, откладывала...
- Спасите!!!
- А?
- Если вы меня сейчас не вытащите, я утону!
- Не, ну ты смотри, она еще условия ставит!
Папа мне сказал, что мое поколение, пользуясь Гуглом, видит только ту информацию, которую Гугл хочет нам показывать.
А потом сел у телика и включил новости.
Золотое правило боксера: "Не смотри по сторонам - пропустишь самое интересное".
В детстве, когда остальные дети сыпали в чай две ложки сахара, Витя сыпал одну ложку. Уже с детства Витин организм требовал полусладкого.