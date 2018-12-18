Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 18 декабря

В автобусе жена выговаривает мужу:
- Ты кобель, ты бабник, ты ни одной юбки не пропустишь!
Рядом стоящая женщина интересуется:
- Простите, вы его ругаете или рекламируете?
Первыми словами Адама, обращенными к Еве, были:
- Поехали ко мне, у меня предков нет.
Не стоит особо прислушиваться к внутреннему голосу. Он ведь снаружи никогда не был.
- Что это у тебя на руках?
- Раздражение.
- Ты даже кожу свою раздражаешь, что ж ты, блин, за человек-то такой?!
Только у нас на вопрос: "Чем занят?" - можно услышать ответ: "Да ничем, работаю..."