Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 18 декабря

Прикольные анекдоты для наших любимых юмористов.

В автобусе жена выговаривает мужу:

- Ты кобель, ты бабник, ты ни одной юбки не пропустишь!

Рядом стоящая женщина интересуется:

- Простите, вы его ругаете или рекламируете?

Первыми словами Адама, обращенными к Еве, были:

- Поехали ко мне, у меня предков нет.

Не стоит особо прислушиваться к внутреннему голосу. Он ведь снаружи никогда не был.

- Что это у тебя на руках?

- Раздражение.

- Ты даже кожу свою раздражаешь, что ж ты, блин, за человек-то такой?!

Только у нас на вопрос: "Чем занят?" - можно услышать ответ: "Да ничем, работаю..."