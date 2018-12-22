С улыбкой по жизни: утренние анекдоты 22 декабря

- Ты слишком молода, чтобы заводить серьезные отношения.
- Но, папа, когда встретились Ромео и Джульетта, им было 16 и 13 лет.
- Их роман длился три дня, в результате погибло пять человек.
- А меня из дома выгнали.
- За что?!
- За плохую посещаемость.
Приглядела себе будущего мужа... Подскажите, куда девать его жену?
Пьяный муж приходит домой. Жена:
- Ты себя в зеркало видел, алконавт?
- Ни фига себе! Меня и по зеркалу уже показывают?
С утра в одесском дворе на асфальте появилась надпись: "Все мужики сволочи!".
Ниже кто-то дописал: "Вы, Сара Абрамовна, тоже не подарок".