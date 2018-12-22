С улыбкой по жизни: утренние анекдоты 22 декабря

Веселые анекдоты помогут сделать ваш день хорошим с самого утра.

- Ты слишком молода, чтобы заводить серьезные отношения.

- Но, папа, когда встретились Ромео и Джульетта, им было 16 и 13 лет.

- Их роман длился три дня, в результате погибло пять человек.

- А меня из дома выгнали.

- За что?!

- За плохую посещаемость.

Приглядела себе будущего мужа... Подскажите, куда девать его жену?

Пьяный муж приходит домой. Жена:

- Ты себя в зеркало видел, алконавт?

- Ни фига себе! Меня и по зеркалу уже показывают?

С утра в одесском дворе на асфальте появилась надпись: "Все мужики сволочи!".

Ниже кто-то дописал: "Вы, Сара Абрамовна, тоже не подарок".