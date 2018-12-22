Скачать
Суббота, 22.12.2018
США могут выделить Украине $10 млн для борьбы с агрессией РФ в море
США могут выделить Украине $10 млн для борьбы с агрессией РФ в море
Трудовой кризис в Венгрии: реакция Орбана на протесты
Трудовой кризис в Венгрии: реакция Орбана на протесты
Хачериди: Думаю, Динамо пройдет Олимпиакос
Хачериди: Думаю, Динамо пройдет Олимпиакос
Врачи назвали фруктовый сок, полезный для кожи и глаз
Врачи назвали фруктовый сок, полезный для кожи и глаз

С улыбкой по жизни: утренние анекдоты 22 декабря

Смотрите фото (5)
С улыбкой по жизни: утренние анекдоты 22 декабря
06:20 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты помогут сделать ваш день хорошим с самого утра.

- Ты слишком молода, чтобы заводить серьезные отношения.

- Но, папа, когда встретились Ромео и Джульетта, им было 16 и 13 лет.

- Их роман длился три дня, в результате погибло пять человек.

- А меня из дома выгнали.

- За что?!

- За плохую посещаемость.

Приглядела себе будущего мужа... Подскажите, куда девать его жену?

Пьяный муж приходит домой. Жена:

- Ты себя в зеркало видел, алконавт?

- Ни фига себе! Меня и по зеркалу уже показывают?

 

С утра в одесском дворе на асфальте появилась надпись: "Все мужики сволочи!".

Ниже кто-то дописал: "Вы, Сара Абрамовна, тоже не подарок".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Анекдоты, Утренние анекдоты, Анекдоты 22 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
02 Новый год 2019: все, что нужно знать о символе 2019 года Желтой Земляной Свиньи
03 Беринчик - Кристобаль: на вечере бокса в Киеве ожидается аншлаг
04 Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 21.12.2018
05 Украина почти ликвидировала дефицит бюджета-2018
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Потепление будет недолгим: в Украине снова ударят морозы
Потепление будет недолгим: в Украине снова ударят морозы
Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
Совет ЕС продлил экономические санкции против России
Совет ЕС продлил экономические санкции против России
Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами
Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь