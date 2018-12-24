Забавное настроение: вечерние анекдоты 24 декабря

Женщина может бесконечно смотреть на три вещи, а в итоге купить семь.
Степень эксклюзивности женской изюминки зависит от экзотичности вида ее тараканов.
- Тебе сегодня уже говорили, как ты прекрасно выглядишь?
- Нет...
- Что ж, может, завтра повезет.
Один мужик говорит другому:
- Представляешь, у меня сын родился! Сын!!! После 6 дочерей у меня наконец-то родился сын!!!
- И на кого больше похож, на тебя или на жену?
- Не знаем, на лицо еще не смотрели.
Мы-то знаем, что произошли от обезьян, но вот обезьяны в этом сильно сомневаются.