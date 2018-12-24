Забавное настроение: вечерние анекдоты 24 декабря

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

Женщина может бесконечно смотреть на три вещи, а в итоге купить семь.

Степень эксклюзивности женской изюминки зависит от экзотичности вида ее тараканов.

- Тебе сегодня уже говорили, как ты прекрасно выглядишь?

- Нет...

- Что ж, может, завтра повезет.

Один мужик говорит другому:

- Представляешь, у меня сын родился! Сын!!! После 6 дочерей у меня наконец-то родился сын!!!

- И на кого больше похож, на тебя или на жену?

- Не знаем, на лицо еще не смотрели.

Мы-то знаем, что произошли от обезьян, но вот обезьяны в этом сильно сомневаются.