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Забавное настроение: вечерние анекдоты 24 декабря

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Забавное настроение: вечерние анекдоты 24 декабря
16:08 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: Телеграф

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

Женщина может бесконечно смотреть на три вещи, а в итоге купить семь.

Степень эксклюзивности женской изюминки зависит от экзотичности вида ее тараканов.

- Тебе сегодня уже говорили, как ты прекрасно выглядишь?

- Нет...

- Что ж, может, завтра повезет.

Один мужик говорит другому:

- Представляешь, у меня сын родился! Сын!!! После 6 дочерей у меня наконец-то родился сын!!!

- И на кого больше похож, на тебя или на жену?

- Не знаем, на лицо еще не смотрели.

Зимний луч позитива и тепла в ваш дом: утренние анекдоты 24 декабря

Мы-то знаем, что произошли от обезьян, но вот обезьяны в этом сильно сомневаются.

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Смех, Позитив, Веселье, Приколы, Анекдоты, Вечерние анекдоты, Анекдоты на вечер, Вечерние анекдоты на 24 декабря.
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