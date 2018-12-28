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Пятница, 28.12.2018
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Передозировка смехом: утренние анекдоты 28 декабря

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Передозировка смехом: утренние анекдоты 28 декабря
06:14 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты помогут сделать ваш день хорошим с самого утра.

Бывший официант устроился на работу гаишником.

Его спрашивают, как ему новая работа. Он:

- Зарплата, конечно, поменьше будет, но вот что мне нравится, так это то, что клиент всегда не прав...

Придешь, бывало, с работы, а она тебе супчик горяченький, второе. В такие моменты понимаешь, как тебе сильно повезло с микроволновкой.

В маршрутке пассажир собирается выходить:

- На светофоре можно?

Водитель:

- В моей машине все можно! Если народ скинется, вообще на море поедем!

- Девушка, вам когда-нибудь говорили, что вы похожи на Мэрилин Монро?

- Нет.

- Правильно, потому что вы похожи на Армена Джигарханяна.

Не смейте унывать: вечерние анекдоты 27 декабря

Сегодня муж, глядя на то, как я спокойно кормлю сына кашей, которую тот размазывает по рукам, лицу, стульчику и игрушкам, спрашивает меня на полном серьезе: "Ты принимаешь какие-то антидепрессанты?"

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Смех, Позитив, Веселье, Приколы, Анекдоты, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Утренние анекдоты 28 декабря.
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