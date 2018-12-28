Передозировка смехом: утренние анекдоты 28 декабря

Веселые анекдоты помогут сделать ваш день хорошим с самого утра.

Бывший официант устроился на работу гаишником.

Его спрашивают, как ему новая работа. Он:

- Зарплата, конечно, поменьше будет, но вот что мне нравится, так это то, что клиент всегда не прав...

Придешь, бывало, с работы, а она тебе супчик горяченький, второе. В такие моменты понимаешь, как тебе сильно повезло с микроволновкой.

В маршрутке пассажир собирается выходить:

- На светофоре можно?

Водитель:

- В моей машине все можно! Если народ скинется, вообще на море поедем!

- Девушка, вам когда-нибудь говорили, что вы похожи на Мэрилин Монро?

- Нет.

- Правильно, потому что вы похожи на Армена Джигарханяна.

Сегодня муж, глядя на то, как я спокойно кормлю сына кашей, которую тот размазывает по рукам, лицу, стульчику и игрушкам, спрашивает меня на полном серьезе: "Ты принимаешь какие-то антидепрессанты?"