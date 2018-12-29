Улыбнитесь в это зимнее утро: утренние анекдоты 29 декабря

- Где можно недорого отметить день рождения?
- Карандашиком в календаре...
- Тебе случайно медведь на ухо не наступал?
- У меня абсолютный музыкальный слух...
- При чем тут слух, ты на ухо свое посмотри!
- Да, жизнь проходит, пора и о карьере задуматься...
- Петрович, ты прав, садись в свой экскаватор и дуй в карьер, твоя смена!
"Муму!" - подумал Герасим.
"Ну-ну..." - подумала собака Баскервилей.
В Одессе.
- Яша! У меня для тебя шикарная новость!
- Софочка, и шо за новость?
- Ты таки не зря платил страховку за машину!