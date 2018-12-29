Улыбнитесь в это зимнее утро: утренние анекдоты 29 декабря

Утро должно начинаться с улыбки!

- Где можно недорого отметить день рождения?

- Карандашиком в календаре...

- Тебе случайно медведь на ухо не наступал?

- У меня абсолютный музыкальный слух...

- При чем тут слух, ты на ухо свое посмотри!

- Да, жизнь проходит, пора и о карьере задуматься...

- Петрович, ты прав, садись в свой экскаватор и дуй в карьер, твоя смена!

"Муму!" - подумал Герасим.

"Ну-ну..." - подумала собака Баскервилей.

В Одессе.

- Яша! У меня для тебя шикарная новость!

- Софочка, и шо за новость?

- Ты таки не зря платил страховку за машину!