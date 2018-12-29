Смех продлевает жизнь: вечерние анекдоты 29 декабря

Подборка веселых анекдотов для отличного вечера.

Счастье - это когда время, в которое просыпаешься и высыпаешься, совпадает.

Шеф меня так долго ругал сегодня, что я даже ляпнул: "Да, дорогая".

Ты молод, креативен, талантлив?

Амбициозен, уверен в себе, полон свежих идей?

А делать хоть что-нибудь умеешь?!

Чтобы развязать себе руки на выходные, мы с женой начинаем ссориться еще в четверг, в крайнем случае в пятницу. В субботу утром жена уезжает как будто к маме, а я как будто на рыбалку.

Жена дрессирует щенка. Муж ей говорит:

- Дорогая, сомневаюсь, что у тебя что-нибудь получится.

Жена:

- Ничего, главное в этом деле - терпение. С тобой поначалу тоже было непросто.