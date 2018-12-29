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Смех продлевает жизнь: вечерние анекдоты 29 декабря

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Смех продлевает жизнь: вечерние анекдоты 29 декабря
16:00 Сегодня Телеграф

Подборка веселых анекдотов для отличного вечера.

Счастье - это когда время, в которое просыпаешься и высыпаешься, совпадает.

 

Шеф меня так долго ругал сегодня, что я даже ляпнул: "Да, дорогая".

 

Ты молод, креативен, талантлив?

Амбициозен, уверен в себе, полон свежих идей?

А делать хоть что-нибудь умеешь?!

 

Чтобы развязать себе руки на выходные, мы с женой начинаем ссориться еще в четверг, в крайнем случае в пятницу. В субботу утром жена уезжает как будто к маме, а я как будто на рыбалку.

 

Улыбнитесь в это зимнее утро: утренние анекдоты 29 декабря

Жена дрессирует щенка. Муж ей говорит:

- Дорогая, сомневаюсь, что у тебя что-нибудь получится.

Жена:

- Ничего, главное в этом деле - терпение. С тобой поначалу тоже было непросто.

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