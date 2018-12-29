Смех продлевает жизнь: вечерние анекдоты 29 декабря

Счастье - это когда время, в которое просыпаешься и высыпаешься, совпадает.
Шеф меня так долго ругал сегодня, что я даже ляпнул: "Да, дорогая".
Ты молод, креативен, талантлив?
Амбициозен, уверен в себе, полон свежих идей?
А делать хоть что-нибудь умеешь?!
Чтобы развязать себе руки на выходные, мы с женой начинаем ссориться еще в четверг, в крайнем случае в пятницу. В субботу утром жена уезжает как будто к маме, а я как будто на рыбалку.
Жена дрессирует щенка. Муж ей говорит:
- Дорогая, сомневаюсь, что у тебя что-нибудь получится.
Жена:
- Ничего, главное в этом деле - терпение. С тобой поначалу тоже было непросто.