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От улыбки станет всем светлей: утренние анекдоты 31 декабря

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От улыбки станет всем светлей: утренние анекдоты 31 декабря
05:57 Сегодня Телеграф

Прикольные анекдоты для новогоднего настроения.

Если вам надо прочитать книгу, но нет желания, просто отнесите ее в туалет, а дальше дело техники.

 

Когда мне грустно, я жру. Когда я жру, я толстею. Когда я толстею, мне грустно. Когда мне грустно, я жру...

 

Никогда не освобождаю качели для маленьких детей. У них еще все детство впереди, а мне год до армии.

 

- Ой, привет! Я не слишком опоздала?

- Да нет, что ты! По твоей пунктуальности можно вообще сверять времена года.

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Когда я ругаюсь со своей женой, то мы как группа на концерте - начинаем с нового материала, а заканчиваем лучшими хитами...

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