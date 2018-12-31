Ни минуты грусти: вечерние анекдоты 31 декабря

Могу ли я считаться Санта-Клаусом, если на меня работают шесть оленей?
Мужик спрашивает у друга:
- Что бы ты хотел иметь - пять тысяч баксов или пять дочерей?
- Пять дочерей.
- Почему?
- Потому что сейчас их у меня семь..
Поздравляя людей с очередным Новым годом на этот раз главное не перепутать ударение в слове 'свиньи'.
- Милый, а что ты футбол не смотришь? Я пива принесла...
- Сильно?
- Фара, бампер, капот...
- Представляешь, я вчера сожгла 4000 килокалорий!
- Да ты что? Как это тебе удалось?
- Да забыла торт в духовке