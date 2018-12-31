Ни минуты грусти: вечерние анекдоты 31 декабря

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение

Могу ли я считаться Санта-Клаусом, если на меня работают шесть оленей?

Мужик спрашивает у друга:

- Что бы ты хотел иметь - пять тысяч баксов или пять дочерей?

- Пять дочерей.

- Почему?

- Потому что сейчас их у меня семь..

Поздравляя людей с очередным Новым годом на этот раз главное не перепутать ударение в слове 'свиньи'.

- Милый, а что ты футбол не смотришь? Я пива принесла...

- Сильно?

- Фара, бампер, капот...

- Представляешь, я вчера сожгла 4000 килокалорий!

- Да ты что? Как это тебе удалось?

- Да забыла торт в духовке