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Настроение - выше крыши: вечерние анекдоты 5 января

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Настроение - выше крыши: вечерние анекдоты 5 января
16:02 Сегодня Телеграф

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

В Одессе:

- Изя, это правда, что твоя жена подала в суд на развод?

- Да, но и я обратился в суд с такой же просьбой.

- Послушай, раз вы во всем соглашаетесь друг с другом, зачем же вам разводиться?

Девушка в темном переулке впопыхах перепутала баллончики и вылечила маньяка от насморка…

Женский глаз имеет уникальную структуру строения. Он с 5 метров способен увидеть чужой женский волос на одежде мужчины. Но при этом в упор не видит края гаражных ворот!

Она всегда думала о будущем...

Поэтому покупки с зарплаты мужа были расписаны уже на полгода вперед.

Веселое утро: самые смешные анекдоты 5 января

Одна стотысячная секунды - это время между тем, как зажегся зеленый свет, и гудком сзади.

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Анекдоты, Вечерние анекдоты, Анекдоты 5 января.
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