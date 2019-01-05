Настроение - выше крыши: вечерние анекдоты 5 января

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

В Одессе:

- Изя, это правда, что твоя жена подала в суд на развод?

- Да, но и я обратился в суд с такой же просьбой.

- Послушай, раз вы во всем соглашаетесь друг с другом, зачем же вам разводиться?

Девушка в темном переулке впопыхах перепутала баллончики и вылечила маньяка от насморка…

Женский глаз имеет уникальную структуру строения. Он с 5 метров способен увидеть чужой женский волос на одежде мужчины. Но при этом в упор не видит края гаражных ворот!

Она всегда думала о будущем...

Поэтому покупки с зарплаты мужа были расписаны уже на полгода вперед.

Одна стотысячная секунды - это время между тем, как зажегся зеленый свет, и гудком сзади.