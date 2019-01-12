Зимний луч позитива и тепла в ваш дом: утренние анекдоты 12 января

Смешные анекдоты помогут сделать ваш день хорошим с самого утра.

В ресторане:

- Девушка, это вам от мужчины, сидящего за вон тем столиком.

- А что это?

- Его счет.

Хотите представить себе женский мозг?

Откройте одновременно 2785 вкладок в браузере...

И больше никогда не закрывайте!

От тех, кого трудно найти, легко потерять и невозможно забыть, обычно чрезвычайно трудно избавиться.

- Как сказать одним словом по-английски: "Жена и теща уехали на дачу и взяли с собой детей"?

- Yes!!!

Разговор подруг.

- Представляешь, я вчера сожгла 4000 килокалорий!

- Да ты что?! Как это тебе удалось?

- Да забыла торт в духовке.