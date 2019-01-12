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Зимний луч позитива и тепла в ваш дом: утренние анекдоты 12 января

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Зимний луч позитива и тепла в ваш дом: утренние анекдоты 12 января
06:11 Сегодня Телеграф

Смешные анекдоты помогут сделать ваш день хорошим с самого утра.

В ресторане:

- Девушка, это вам от мужчины, сидящего за вон тем столиком.

- А что это?

- Его счет.

Хотите представить себе женский мозг?

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И больше никогда не закрывайте!

От тех, кого трудно найти, легко потерять и невозможно забыть, обычно чрезвычайно трудно избавиться.

- Как сказать одним словом по-английски: "Жена и теща уехали на дачу и взяли с собой детей"?

- Yes!!!

Только позитив и отличное настроение: вечерние анекдоты 11 января

Разговор подруг.

- Представляешь, я вчера сожгла 4000 килокалорий!

- Да ты что?! Как это тебе удалось?

- Да забыла торт в духовке.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Анекдоты, Вечерние анекдоты, Анекдоты 12 января 2019.
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