Зимний луч позитива и тепла в ваш дом: утренние анекдоты 12 января

В ресторане:
- Девушка, это вам от мужчины, сидящего за вон тем столиком.
- А что это?
- Его счет.
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От тех, кого трудно найти, легко потерять и невозможно забыть, обычно чрезвычайно трудно избавиться.
- Как сказать одним словом по-английски: "Жена и теща уехали на дачу и взяли с собой детей"?
- Yes!!!
Разговор подруг.
- Представляешь, я вчера сожгла 4000 килокалорий!
- Да ты что?! Как это тебе удалось?
- Да забыла торт в духовке.