Самые смешные анекдоты после насыщенного дня: вечерние анекдоты 12 января

Веселые анекдоты помогут сделать ваш вечер хорошим и позитивным.

- Теперь, как настоящий мужчина, вы просто обязаны на мне жениться!

- Сударыня, как настоящий мужчина, я уже женат!

- А я, когда был маленьким, уже тогда был очень умным! В восемь месяцев я уже умел ходить!

- И ты называешь это умным?! Я, например, до четырех лет давал себя только на руках носить!

В Одессе.

- Абрам, вы случайно не шахтер?

- Нет, я не случайно, я принципиально не шахтер!

Поколение, которое ходило зимой без шапок, народило и воспитало поколение, которое ходит зимой в шапках, но без носков.

Мужик должен быть, как заяц - слегка косой и при капусте...